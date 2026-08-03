Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, lunes 3 de agosto Quincemil

El primer lunes de las fiestas de María Pita 2026 llega al ritmo de la cumbia de la agrupación argentina La Delio Valdez, quienes serán los encargados de hacernos bailar y cantar hasta la madrugada.

También es importante recordar que la Feria del Libro y Mostrart continúan con sus jornadas en el paseo de los jardines de Méndez Núñez. De hecho, esta será la última semana de la que se podrá disfrutar de la Feria del Libro de A Coruña. Por lo tanto, si todavía no te has acercado, te recomendamos que lo hagas a lo largo de los próximos días.

Concierto de La Delio Valdez

El ciclo de conciertos de Noites de María Pita 2026 estrena un lunes lleno de música, ritmos latinos y ambiente insuperable.

A partir de las 21:00 horas, la plaza de María Pita se convertirá en la pista de baile de la agrupación de cumbia argentina conocida como La Delio Valdez. ¿Estás preparado para bailar al ritmo de canciones como Inocente, Negra, ron y velas o La Noche? ¡Entonces convence a tu pareja, familia o amigos y súmate a esta gran fiesta subtropical!

Feria del Libro

La Feria del Libro continúa con sus actividades el día de hoy, lunes 3. Las casetas de esta tradicional feria coruñesa inundarán el paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el lunes 10.

El horario de hoy será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Lista de actividades de la jornada del lunes 3:

Carpa de actividades

17:30 horas - Presentación y actividad alrededor de Cambia o mundo... cambias ti , de Estefanía Padullés

, de Estefanía Padullés 18:15 horas - Presentación de Conciencia dunha tradición. A olería de Mondoñedo, Bonxe, Samos e Gundivós . Participan Luis Hixinio Flores, Óscar Lantes-

. Participan Luis Hixinio Flores, Óscar Lantes- Suárez, M.ª Pilar Prieto, Manuel Fernández "Lolo", Orlando Viveiro e Iria Castro, diputada delegada de Cultura, Patrimonio Histórico-Artístico y Normalización Lingüística (Carpa 2)

19:00 horas - Manuel Fernández Blanco presenta O amor, o odio e a ignorancia . Conversa con Carlos Callón. Los autores estarán acompañados por la periodista Fernanda Tabarés

presenta . Conversa con Los autores estarán acompañados por la periodista Fernanda Tabarés 19:15 horas - Dós e supervivencias na escrita. Conversación entre Miguel Calvo e Irene Lourido , autores de As esquinas y O lado nobre . Modera Fran Alonso. (Carpa 2)

Conversación entre e , autores de As esquinas y O lado nobre Modera Fran Alonso. (Carpa 2) 20:00 horas - Bingo literario con Lucía Aldao. El bingo de toda la vida, pero con los libros y la literatura como protagonistas. Actividad pensada para público familiar, con pruebas entre partidas

El bingo de toda la vida, pero con los libros y la literatura como protagonistas. Actividad pensada para público familiar, con pruebas entre partidas 20:15 horas - La historia de una novela que todavía no existe. Yolanda Castaño conversa con el autor panameño Benjamín Cedeño. (Carpa 2)

Casetas de librerías

12:00 horas - José Ángel Varela firma Encontrarás perros en la memoria en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 12:30 horas - Antonio Fraga y Santy Gutiérrez firman Criaturiña y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

y firman y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 13:00 horas - Ismael Martínez firma Outrun 2080, La fuga de los condenados y La sociedad de las drogas blandas en la caseta de la librería Arenas

firma y en la caseta de la librería Arenas 17:30 horas - Hateya Vallejo firma Mujer volcán en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 17:30 horas - Miguel Calvo firma As esquinas en la caseta de la librería Galgo Azul

firma en la caseta de la librería Galgo Azul 17:30 horas - Paloma Anca firma Las reflexiones de Palo en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 18:00 horas - Luna Piñón firma Haz caso de las señales en la caseta de la librería Perseida

firma en la caseta de la librería Perseida 18:00 horas - Pablo J. Rañales firma Espigas queimadas en la caseta de la librería Casa del Libro

firma en la caseta de la librería Casa del Libro 18:00 horas - Carlos Barros firma Estatuas en la nieve en la caseta de la librería Couceiro

firma en la caseta de la librería Couceiro 18:00 horas - Tito Pérez firma Rumbo fendido en la caseta de la librería ULA Libraría Social

firma en la caseta de la librería ULA Libraría Social 18:00 horas - Borja "El Primo Ramón" firma Ganapán y Garabato en la caseta de la librería Mar de Letras

firma en la caseta de la librería Mar de Letras 18:30 horas - Gabriela Rodríguez Sayar firma Llamas del destino en la caseta de la librería Santos Ochoa

firma en la caseta de la librería Santos Ochoa 18:30 horas - Yolanda Castaño firma A falsa autónoma en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 19:00 horas - Estefanía Padullés y Reyes Pérez Rubio firman Mortadela Sándwich: Prohibido usar la magia en la caseta de la librería Agrasar

y firman en la caseta de la librería Agrasar 19:00 horas - María Dolores López-Menéndez firma Ardentía 1854 y Ardentía 1890 en la caseta de la librería Arenas

firma y en la caseta de la librería Arenas 19:00 horas - Alberto Lema firma Río grande en la caseta de la librería Hoboken

firma en la caseta de la librería Hoboken 19:00 horas - Ramiro Torres firma Hipnose Encarnada en la caseta de la librería Pedreira

firma en la caseta de la librería Pedreira 19:00 horas - Pilar Pallarés firma Contra humana parte en la caseta de la librería Berbiriana

firma en la caseta de la librería Berbiriana 19:30 horas - María Nieto firma Hogar en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 19:30 horas - Celeste Benade Rette firma El Retiro en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 20:30 horas - Francisco Martín Ossorio firma A Coruña 1936: el año que nació el silencio en la caseta de la librería Arenas

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira

El día de hoy podemos disfrutar de la exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira, estrenada el pasado 28 de julio. Se podrá visitar en la Casa Museo Casares Quiroga de manera gratuita hasta el próximo sábado 8.

Esta muestra se centra en la mirada colectiva de la Asociación Nonito Pereira en el Festival Noroeste a través de la creación artística y la memoria visual. El objetivo de Reversións do Noroeste es poner en valor la imagen del patrimonio sonoro y emocional de la ciudad herculina.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.