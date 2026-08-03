A Coruña baila a ritmo de cumbia de la mano de la orquesta La Delio Valdez

La música sigue sonando en el tercer día de conciertos de las Fiestas de María Pita. Este lunes, el grupo La Delio Valdez es la encargada de pasar por el principal escenario de la ciudad desde donde hacen bailar al público al ritmo de cumbia.

Llegados desde Buenos Aires, este grupo argentino creado en 2009 comenzó su actuación con Pedro Rodríguez animando al grito de "desde Argentina hasta Galicia".

En la plaza, compatriotas de la orquesta animaban el ambiente antes incluso de que el grupo saliera al escenario. En primera fila no faltaron las banderas albicelestes.

Público en el concierto de La Delio Valdez en María Pita. Carmen G. Mariñas

Los ritmos y los colores llenaron todo el escenario de María Pita, donde los 15 integrantes del grupo trajeron a la ciudad herculina una extensa tradición de las Orquestas Nacionales de Tango de los años 50 y también la música de las grandes Orquestas Caribeñas.

Una mezcla de sonidos de la tradición andina, la salsa, el reggae e incluso jazz o rock que el público acoge haciendo de María Pita su pista de baile con la vocalista Ivonne Guzmán ya al micrófono.

Ni siquiera la lluvia, que asomó tímidamente antes del concierto y al poco de comenzar el directo, aguó los ánimos.

Los asistentes no tardaron en abrir los paraguas que ondearon al ritmo de cada canción que la orquesta enlaza casi sin pausa.

Con una energía contagiosa, la orquesta hace un repaso a varios de sus temas de una trayectoria que abarca casi dos décadas incluyendo algunas de las canciones más recientes.

Como cumbiambero, Campanero o De un tiempo fueron las primeras canciones en sonar en un concierto que continuó con Adiós Amor, uno de sus temas más populares, o Por ese palpitar.

Más música

Las Noites de María Pita continuarán este martes con Los40 Summer Live, que traerá a A Coruña a DePol, Lola Tuduri, Enol o AWY.

El miércoles, 5 de agosto, comenzará el Festival Noroeste que se extenderá hasta el sábado 8 con un cartel que incluye nombres como Dorian, Sés o Rusowsky.

El domingo 9 volverán los conciertos a María Pita, esta vez de la mano de Ginebras. O Libro da Selva (lunes 10), The Rapants (martes 11), Los Satélites (miércoles 12), Fillas de Cassandra (jueves 13), Israel Fernández (sábado 15) y Tony Hadley (domingo 16 de agosto) completan los conciertos de estas fiestas.