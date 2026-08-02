Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, domingo 2 de agosto

Tras una increíble ceremonia de inauguración en la que cantamos junto a Luz Casal éxitos como Eres Tú o Ciudad sin Ley, continuamos con la programación diaria de las fiestas de María Pita 2026.

La cita musical del día de hoy será una de las voces más reconocidas del panorama musical gallego, Mercedes Peón, la cantante e instrumentista que lleva más de 25 años fusionando vanguardia y tradición para crear canciones que ya han enamorado a toda Galicia.

Concierto de Mercedes Peón

El día de hoy volvemos a tener cita en la plaza de María Pita a las 21:00 horas. En esta ocasión, la protagonista será la cantante e instrumentista gallega Mercedes Peón, reconocida en la actualidad como una de las voces más importantes de Galicia.

Tras un año dando conciertos por toda Galicia, Mercedes Peón aterriza en la ciudad herculina para regalarnos un espectáculo en el que interpretará sus mayores éxitos, como Déixaas, Eu veño da fin do mundo y Olores Perdidos. Si quieres disfrutar de una jornada dedicada a la tradición musical gallega, te recomendamos que no te pierdas este espectáculo.

Feria del Libro

La Feria del Libro continúa con sus actividades el día de hoy, domingo 2. Las casetas de esta tradicional feria coruñesa inundarán el paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el lunes 10.

El horario de hoy será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Lista de actividades de la jornada del domingo 2:

Carpa de actividades

12:30 horas - Contos, poemas e imaxes das Mariñas Ártabras. Conversa con Estíbaliz Espinosa, Olivia Rodríguez y Javier Gómez-Montero, con motivo de la publicación del libro Erzählungen, Gedichte und Bilder der Mariñas Ártabras

Conversa con y con motivo de la publicación del libro 17:30 horas - Teatro para familias. Pablísimo representa Contiario , un espectáculo de cuentos, fábulas, adivinanzas y canciones para todos los públicos

representa , un espectáculo de cuentos, fábulas, adivinanzas y canciones para todos los públicos 19:00 horas - Conversaciones Follas Novas. Diálogo entre Carlos Negro , Premio al Libro Mejor Editado, y Tamara Andrés sobre los hilos de memoria que teje la literatura

Diálogo entre , Premio al Libro Mejor Editado, y sobre los hilos de memoria que teje la literatura 19:15 horas - Presentación de Usted debería saber. La historia secuestrada de la monarquía, 90 años con Franco , de Manuel Monge, acompañado por Iria Taibo, diputada en el Parlamento de Galicia por el BNG. (Carpa 2)

, de acompañado por Iria Taibo, diputada en el Parlamento de Galicia por el BNG. (Carpa 2) 20:00 horas - Iria Collazo presenta A muller de mentira (Premio García Barros 2026), acompañada por Tamara Andrés , responsable de Edicións de Galaxia

presenta (Premio García Barros 2026), acompañada por , responsable de Edicións de Galaxia 20:15 horas - Sica Romero conversa con Cecilia F. Santomé sobre Boundaries Road, obra ganadora del Premio Blanco Amor de Novela. (Carpa 2)

Casetas librerías

11:00 horas - Alfonso Barreiro "Fon" firma Troglo&Dita, Cósmico, Gazafellos y Banainas en la caseta de la librería A Gata Tola

11:30 horas - Jacobo Feijoo y Martín Rodríguez firman Los Piratasaurios y el resto de sus obras en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

12:00 horas - Francisco Narla firma Suseia en la caseta de la librería Perseida

12:00 horas - Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Galgo Azul

12:00 horas - David Gago firma La morgue flotante en la caseta de la librería Uróboros

12:00 horas - Carlos Barros firma Marciano Sonoro en la caseta de la librería Lume

12:30 horas - Lucía Belarte y David Lorenzo firman A Panadería en la caseta de la librería Mal Hablada

12:30 horas - Francisco Narla firma Ultreia / Suseia en la caseta de la librería Arenas

12:30 horas - Diego Bará firma Virxinia e Castelaoy el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

13:00 horas - Fernando Méndez firma La clave de Mozart en la caseta de la librería Agrasar

13:00 horas - Alberto Avendaño firma Lovers en la caseta de la librería Planeta Mozo

13:00 horas - Jacobo Feijoo firma Los Piratasaurios en la caseta de la librería Mar de Letras

17:30 horas - Alfonso Barreiro "Fon" firma Troglo&Dita, Cósmico, Gazafellos y Banainasen la caseta de la librería A Gata Tola

17:30 horas - Francisco Narla firma Ultreia / Suseia en la caseta de la librería Agrasar

17:30 horas - Olga Osorio firma Extraña en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

17:30 horas - Ana Viéitez firma Pacto de silencio en la caseta de la librería Lume

18:00 horas - Eva Rioboó firma Doncella de hierro en la caseta de la librería Perseida

18:00 horas - Rober Cagiao firma Cadea de favores en la caseta de la librería Couceiro

18:00 horas - Eduardo Caamaño firma Barcos con historia y Coches con historia en la caseta de la librería Arenas

18:00 horas - Pablo Vila firma El reino olvidado en la caseta de la librería Uróboros

18:00 horas - Rodrigo Carretero firma Agua pasada en la caseta de la librería Mar de Letras

18:30 horas - Juan Galán firma Rotspanier en la caseta de la librería Ler Pobra do Caramiñal

18:30 horas - Xavier Queipo firma Tamarindo en la caseta de la librería Planeta Mozo

18:30 horas - Sibila Freijo firma Ponme otro vino, que aún te veo feo en la caseta de la librería Hoboken

19:00 horas - Arturo Abad firma A Coruña y la Batalla de Flandes, 1688-1697 en la caseta de la librería Arenas

19:30 horas - Arantza Portabales firma Asesinato en el molino del cura y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

19:30 horas - Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Uróboros

19:30 horas - Marta Villar firma Detective Ferruchi y O misterio dos gatos rosas en la caseta de la librería Lume

19:30 horas - Francisco X. Fernández Naval firma Val tan doce e sombrío y Os contos da avoa Pepaen la caseta de la editorial Kalandraka

19:30 horas - Beatriz Cabaleiro firma A liberdade que me habita en la caseta de la librería Planeta Mozo

19:30 horas - Francisco Narla firma Ultreia / Suseia y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira

20:45 horas - Iria Collazo firma A muller de mentira en la caseta de la librería Lume

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira

El día de hoy podemos disfrutar de la exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira, estrenada el pasado 28 de julio. Se podrá visitar en la Casa Museo Casares Quiroga de manera gratuita hasta el próximo sábado 8.

Esta muestra se centra en la mirada colectiva de la Asociación Nonito Pereira en el Festival Noroeste a través de la creación artística y la memoria visual. El objetivo de Reversións do Noroeste es poner en valor la imagen del patrimonio sonoro y emocional de la ciudad herculina.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.