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Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, domingo 2 de agosto
La programación de las fiestas de María Pita 2026 presenta a la cantante gallega Mercedes Peón como la cita imprescindible del día de hoy
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Tras una increíble ceremonia de inauguración en la que cantamos junto a Luz Casal éxitos como Eres Tú o Ciudad sin Ley, continuamos con la programación diaria de las fiestas de María Pita 2026.
La cita musical del día de hoy será una de las voces más reconocidas del panorama musical gallego, Mercedes Peón, la cantante e instrumentista que lleva más de 25 años fusionando vanguardia y tradición para crear canciones que ya han enamorado a toda Galicia.
Concierto de Mercedes Peón
El día de hoy volvemos a tener cita en la plaza de María Pita a las 21:00 horas. En esta ocasión, la protagonista será la cantante e instrumentista gallega Mercedes Peón, reconocida en la actualidad como una de las voces más importantes de Galicia.
Tras un año dando conciertos por toda Galicia, Mercedes Peón aterriza en la ciudad herculina para regalarnos un espectáculo en el que interpretará sus mayores éxitos, como Déixaas, Eu veño da fin do mundo y Olores Perdidos. Si quieres disfrutar de una jornada dedicada a la tradición musical gallega, te recomendamos que no te pierdas este espectáculo.
Feria del Libro
La Feria del Libro continúa con sus actividades el día de hoy, domingo 2. Las casetas de esta tradicional feria coruñesa inundarán el paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el lunes 10.
El horario de hoy será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.
Lista de actividades de la jornada del domingo 2:
Carpa de actividades
- 12:30 horas - Contos, poemas e imaxes das Mariñas Ártabras. Conversa con Estíbaliz Espinosa, Olivia Rodríguez y Javier Gómez-Montero, con motivo de la publicación del libro Erzählungen, Gedichte und Bilder der Mariñas Ártabras
- 17:30 horas - Teatro para familias. Pablísimo representa Contiario, un espectáculo de cuentos, fábulas, adivinanzas y canciones para todos los públicos
- 19:00 horas - Conversaciones Follas Novas. Diálogo entre Carlos Negro, Premio al Libro Mejor Editado, y Tamara Andrés sobre los hilos de memoria que teje la literatura
- 19:15 horas - Presentación de Usted debería saber. La historia secuestrada de la monarquía, 90 años con Franco, de Manuel Monge, acompañado por Iria Taibo, diputada en el Parlamento de Galicia por el BNG. (Carpa 2)
- 20:00 horas - Iria Collazo presenta A muller de mentira (Premio García Barros 2026), acompañada por Tamara Andrés, responsable de Edicións de Galaxia
- 20:15 horas - Sica Romero conversa con Cecilia F. Santomé sobre Boundaries Road, obra ganadora del Premio Blanco Amor de Novela. (Carpa 2)
Casetas librerías
11:00 horas - Alfonso Barreiro "Fon" firma Troglo&Dita, Cósmico, Gazafellos y Banainas en la caseta de la librería A Gata Tola
11:30 horas - Jacobo Feijoo y Martín Rodríguez firman Los Piratasaurios y el resto de sus obras en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
12:00 horas - Francisco Narla firma Suseia en la caseta de la librería Perseida
12:00 horas - Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Galgo Azul
12:00 horas - David Gago firma La morgue flotante en la caseta de la librería Uróboros
12:00 horas - Carlos Barros firma Marciano Sonoro en la caseta de la librería Lume
12:30 horas - Lucía Belarte y David Lorenzo firman A Panadería en la caseta de la librería Mal Hablada
12:30 horas - Francisco Narla firma Ultreia / Suseia en la caseta de la librería Arenas
12:30 horas - Diego Bará firma Virxinia e Castelaoy el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
13:00 horas - Fernando Méndez firma La clave de Mozart en la caseta de la librería Agrasar
13:00 horas - Alberto Avendaño firma Lovers en la caseta de la librería Planeta Mozo
13:00 horas - Jacobo Feijoo firma Los Piratasaurios en la caseta de la librería Mar de Letras
17:30 horas - Alfonso Barreiro "Fon" firma Troglo&Dita, Cósmico, Gazafellos y Banainasen la caseta de la librería A Gata Tola
17:30 horas - Francisco Narla firma Ultreia / Suseia en la caseta de la librería Agrasar
17:30 horas - Olga Osorio firma Extraña en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
17:30 horas - Ana Viéitez firma Pacto de silencio en la caseta de la librería Lume
18:00 horas - Eva Rioboó firma Doncella de hierro en la caseta de la librería Perseida
18:00 horas - Rober Cagiao firma Cadea de favores en la caseta de la librería Couceiro
18:00 horas - Eduardo Caamaño firma Barcos con historia y Coches con historia en la caseta de la librería Arenas
18:00 horas - Pablo Vila firma El reino olvidado en la caseta de la librería Uróboros
18:00 horas - Rodrigo Carretero firma Agua pasada en la caseta de la librería Mar de Letras
18:30 horas - Juan Galán firma Rotspanier en la caseta de la librería Ler Pobra do Caramiñal
18:30 horas - Xavier Queipo firma Tamarindo en la caseta de la librería Planeta Mozo
18:30 horas - Sibila Freijo firma Ponme otro vino, que aún te veo feo en la caseta de la librería Hoboken
19:00 horas - Arturo Abad firma A Coruña y la Batalla de Flandes, 1688-1697 en la caseta de la librería Arenas
19:30 horas - Arantza Portabales firma Asesinato en el molino del cura y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
19:30 horas - Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Uróboros
19:30 horas - Marta Villar firma Detective Ferruchi y O misterio dos gatos rosas en la caseta de la librería Lume
19:30 horas - Francisco X. Fernández Naval firma Val tan doce e sombrío y Os contos da avoa Pepaen la caseta de la editorial Kalandraka
19:30 horas - Beatriz Cabaleiro firma A liberdade que me habita en la caseta de la librería Planeta Mozo
19:30 horas - Francisco Narla firma Ultreia / Suseia y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira
20:45 horas - Iria Collazo firma A muller de mentira en la caseta de la librería Lume
Feria de Artesanía Mostrart
La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.
A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.
El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.
Exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira
El día de hoy podemos disfrutar de la exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira, estrenada el pasado 28 de julio. Se podrá visitar en la Casa Museo Casares Quiroga de manera gratuita hasta el próximo sábado 8.
Esta muestra se centra en la mirada colectiva de la Asociación Nonito Pereira en el Festival Noroeste a través de la creación artística y la memoria visual. El objetivo de Reversións do Noroeste es poner en valor la imagen del patrimonio sonoro y emocional de la ciudad herculina.
Exposición Stons de Xulia Pisón
A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.
La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.