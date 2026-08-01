Lucía Veiga reivindica el orgullo coruñés en el arranque de las Fiestas de María Pita

Las Fiestas de María Pita 2026 ya están en marcha. La actriz, humorista y presidenta de la Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga, fue la encargada de pronunciar este sábado el pregón con el que A Coruña dio inicio oficialmente a un mes de celebraciones que arrancó en una plaza de María Pita abarrotada y que continuó con el concierto de Luz Casal, encargada de abrir el ciclo de las Noites de María Pita con su nuevo espectáculo, Me voy a permitir.

Desde el balcón del Palacio Municipal, la alcaldesa, Inés Rey, presentó a la pregonera y destacó el carácter cultural y festivo de la ciudad. "Somos una ciudad de mujeres, de barrios, creativa y también festiva como pocas. Mientras otras hacen otras cosas, A Coruña se divierte", afirmó. La regidora aseguró, además, que la programación prevista para agosto consolida a la ciudad como uno de los grandes referentes culturales del noroeste y subrayó que "comenzamos un mes de agosto con una programación de primera para una ciudad de primera".

"Ser coruñés es una cuestión de alma"

Con un discurso cargado de humor, referencias cinematográficas, recuerdos personales y reivindicación cultural, Lucía Veiga convirtió el pregón en una declaración de amor a la ciudad. La actriz defendió que la identidad coruñesa trasciende el lugar de nacimiento y depende del vínculo emocional con A Coruña.

"Ser coruñés o coruñesa no es una cuestión de apellido ni de origen. Es una cuestión de alma, una elección, un sentimiento", proclamó. Incluso acuñó un nuevo término, CTA, "coruñés o coruñesa de toda el alma", para definir a quienes han hecho de la ciudad su hogar, independientemente de dónde hayan nacido.

Durante su intervención aseguró que toda persona que cruza la Ponte da Pasaxe "corre el peligro de quedarse prendida de esta ciudad" y describió A Coruña como un lugar del que resulta imposible desprenderse una vez se forma parte de él, evocando el mar, el viento, los barrios y el carácter de sus vecinos.

Una defensa de la cultura y de los barrios

Veiga aprovechó también su pregón para reivindicar la importancia de la cultura, animando a la ciudadanía a consumir cine, teatro, danza, conciertos y exposiciones. "Cultura siempre", proclamó, defendiendo que es una herramienta que "abre las mentes y ensancha los corazones" y advirtiendo de la necesidad de protegerla.

La actriz recordó además su infancia en la ciudad, desde sus juegos en Santa Margarita hasta sus años en el instituto Eusebio da Guarda o su vinculación con Xacarandaina y el barrio de Os Mallos, del que destacó su carácter trabajador, plural y generoso. También quiso reivindicar el papel de todos los barrios como parte esencial de la identidad coruñesa.

En uno de los momentos más emotivos del pregón, dedicó unas palabras a las mujeres de la ciudad, animándolas a "reclamar su sitio" y recordando el legado de figuras como María Pita, Emilia Pardo Bazán, Sofía Casanova, María Casares, Juana de Vega o las históricas cigarreras coruñesas.

La intervención concluyó con una invitación a disfrutar de las fiestas con responsabilidad y con un llamamiento que fue respondido por la plaza: "El que tenga ganas de fiesta que me siga. ¡Vivan los CTV! ¡Vivan los CTA! ¡Viva Coruña!".

Luz Casal inaugura las Noites de María Pita

Tras el pregón, la música tomó el relevo con la actuación de Luz Casal, que presentó en A Coruña Me voy a permitir, un espectáculo en el que combina nuevos sonidos con algunos de los temas más representativos de su trayectoria.

La cantante gallega fue la encargada de abrir las Noites de María Pita, uno de los ciclos más destacados de las fiestas, que reunirá durante todo el mes de agosto a artistas gallegos, nacionales e internacionales en la plaza.

La programación continuará con el concierto de Mercedes Peón, que presentará mañana a partir de las 22:00 horas Ingrávida, una propuesta que revisa algunas de las composiciones más importantes de su carrera y reivindica la música gallega contemporánea desde la tradición, la experimentación y la electrónica.