Las fiestas del Apóstol 2026 en Santiago cierran con un balance "muy positivo" y sin incidencias

Las fiestas del Apóstol 2026 se despidieron este fin de semana en Santiago con un balance "muy positivo" por parte del Ayuntamiento. Tras diez días de actividades, precedidos por un intenso fin de semana en el que destacaron el Torneo da Chave y la 50 edición de la Festa do Escalo, la concejala de Festas, Pilar Lueiro, puso en valor la elevada participación ciudadana, la calidad de la programación y la ausencia de incidencias relevantes.

"Han sido unas fiestas cargadas de actividades, todas ellas con una gran afluencia de público y, a pesar de ello, no tenemos que destacar incidencias", aseguró la edil, que destacó que la programación consiguió reunir a personas de todas las edades y con gustos musicales muy diferentes. "Todas las edades y todos los estilos musicales estuvieron representados y estamos muy contentas con el resultado", añadió.

Lueiro subrayó que tanto las citas más tradicionales como las nuevas propuestas obtuvieron una excelente acogida. En este sentido, recordó que el Torneo da Chave y la Festa do Escalo volvieron a congregar a numerosos participantes y asistentes, al tiempo que destacó que “la presencia femenina en ambos eventos es ya muy importante”, reflejando la evolución de unas celebraciones cada vez más inclusivas.

La responsable municipal también quiso poner el foco en la calidad de la oferta cultural. "Todos los espectáculos fueron de gran calidad para el disfrute de las personas asistentes", afirmó, antes de destacar la respuesta del público en escenarios como la Praza da Quintana y la Alameda. Asimismo, elogió el éxito de la Festa Pícara, que “año tras año bate récords de asistencia”, y de las novedades incorporadas en esta edición, como el videomapping o la Festa Tarara.

En el apartado musical, Lueiro hizo hincapié en la diversidad de la programación. "Contamos con artistas internacionales, estatales, gallegos y locales que hicieron disfrutar a un público completamente entregado", señaló.

A ello se sumaron propuestas como el cine en el rural o las actividades de ajedrez en la Alameda, que, según explicó, “completaron una programación diversa e inclusiva de la que estamos muy satisfechas”.

"Por todo ello, el balance que hacemos del Apóstol 2026 es claramente positivo", resumió la concejala, que destacó también el ambiente vivido durante la jornada de clausura.

La edil reservó unas palabras para el cierre de las fiestas, marcado por el espectáculo pirotécnico y el multitudinario concierto de Rapans en la Praza da Quintana. "La traca final fue espectacular. Los fuegos pusieron el broche de oro, pero también lo hizo una Quintana completamente llena para disfrutar del concierto del grupo del momento. No pudo ser un final mejor", afirmó.

Concluidas las celebraciones del Apóstol, Lueiro animó a la ciudadanía a seguir disfrutando del calendario festivo del verano. "Ahora toca seguir disfrutando de las fiestas parroquiales y empezar ya a pensar en las próximas grandes fiestas de la ciudad", concluyó.