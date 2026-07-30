Qué hacer en Santiago de Compostela por las fiestas del Apóstol 2026 hoy, jueves 30 de julio Quincemil

Nos acercamos al fin de las fiestas del Apóstol 2026 y, con ello, a los grandes eventos de esta programación. El día de hoy promete una jornada cargada de música, cine y otros eventos ideales para todos los públicos en Santiago de Compostela.

Las proyecciones del día de hoy serán Nocturna de Adrià García y Víctor Maldonado y Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo. La parte musical la traerán Shego con su indie rock crudo y sentimental y la verbena con la Orquesta Costa Dorada que marcará el fin de esta jornada de fiestas.

Concierto de Shego

Nos acercamos al fin de las fiestas del Apóstol 2026 con una cita exclusiva de uno de los grupos más destacados del panorama indie español: Shego, la banda femenina que llega a Compostela a hacer arder su escenario desde las 21:00 horas en la Praza da Quintana.

Grandes temas "para afrontar la vida moderna" que han sonado por toda España, como fumas?, arghHhh!, oh boi o Vicente Amor, volverán a sonar en una de las plazas más icónicas de Santiago de Compostela.

Espectáculo de la Orquesta Costa Dorada

Como cada año, el paseo de la Alameda será el entorno encargado de cerrar la jornada de fiestas con las actuaciones de algunas de las orquestas más destacadas del panorama gallego. El concierto dará inicio a las 22:00 horas y se extenderá hasta la madrugada.

El día de hoy, jueves 30, podremos disfrutar de una actuación de la Orquesta Costa Dorada.

Compostela Cinema

El día de hoy, jueves 30, continúa el ciclo de proyecciones Compostela Cinema. Durante esta semana de celebraciones, los vecinos de Santiago podrán disfrutar de sesiones gratuitas de cine al aire libre gracias a las pantallas que se instalarán en diferentes plazas de la ciudad compostelana.

La cita de hoy tendrá lugar en el parque Eugenio Granell a las 20:00 horas con la proyección de Nocturna de Adrià García y Víctor Maldonado y las 22:00 horas con la de de Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo.

Xadrez ao Aire Libre

El día de hoy tenemos cita en el paseo de la Alameda para celebrar una nueva edición de Ajedrez al Aire Libre, una actividad abierta a todos los públicos. Todo aquel que lo desee podrá jugar partidas amistosas lentas o rápidas desde las 17:00 hasta las 20:00 horas.

La inscripción es totalmente gratuita y se podrá realizar en la zona del juego.

Alborada diaria

La alborada del día de hoy, jueves 30, estará a cargo de A.C. Pena Maior de Marrozos y dará inicio a las 10:00 horas. El recorrido será desde Conxo hasta la Praza da Fonseca.