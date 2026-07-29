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La Orquesta Panorama anuncia todas sus actuaciones de agosto en Galicia y otras 7 comunidades
También hará dos paradas en Portugal
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La Orquesta Panorama da la bienvenida a agosto, el mes de mayor número de fiestas en Galicia, con actuaciones en 8 comunidades autónomas y en Portugal. La formación solo descansará un día de los 31 que tiene el mes, y en la comunidad gallega hará un total de catorce paradas.
Galicia, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, Comunitat Valenciana, Asturias, Cantabria y Portugal son los diferentes lugares que visitará la Panorama durante todo el mes de agosto. El mes lo inaugurará en León, pero el día 2 ya regresa a tierras gallegas, concretamente a Vigo. Estará en varias fiestas emblemáticas de Galicia, como las de Betanzos (A Coruña) o Melide (A Coruña), entre otras.
La agenda completa de la orquesta Panorama en agosto
- Sábado, 1 de agosto: La Robla (León)
- Domingo, 2 de agosto: Matamá (Vigo)
- Lunes, 3 de agosto: Soutomaior (Pontevedra)
- Martes, 4 de agosto: Escairón - O Saviñao (Lugo)
- Miércoles, 5 de agosto: Santa María de Melide (A Coruña)
- Jueves, 6 de agosto: As Neves de Grixoa (Ourense)
- Viernes, 7 de agosto: Vilanova de Arousa (Pontevedra)
- Sábado, 8 de agosto: Piñeiro - Silleda (Pontevedra)
- Lunes, 10 de agosto: Quiroga (Lugo)
- Martes, 11 de agosto: Chaves (Portugal)
- Miércoles, 12 de agosto: Ordes (A Coruña)
- Jueves, 13 de agosto: Caldas de Reis (Pontevedra)
- Viernes, 14 de agosto: Melide (A Coruña)
- Sábado, 15 de agosto: Betanzos (A Coruña)
- Domingo, 16 de agosto: Monforte de Lemos (Lugo)
- Lunes, 17 de agosto: Portonovo (Pontevedra)
- Martes, 18 de agosto: Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)
- Miércoles, 19 de agosto: Malhadas (Portugal)
- Jueves, 20 de agosto: Badajoz
- Viernes, 21 de agosto: Membrilla (Ciudad Real)
- Sábado, 22 de agosto: Honrubia (Cuenca)
- Domingo, 23 de agosto: Morella (Castellón)
- Lunes, 24 de agosto: Paterna (Valencia)
- Martes, 25 de agosto: San Sebastián de los Reyes (Madrid)
- Miércoles, 26 de agosto: Provincia de León
- Jueves, 27 de agosto: Avilés (Asturias)
- Viernes, 28 de agosto: Robledo de Chavela (Madrid)
- Sábado, 29 de agosto: Daimiel (Ciudad Real)
- Domingo, 30 de agosto: Colmenar Viejo (Madrid)
- Lunes, 31 de agosto: Noja (Cantabria)