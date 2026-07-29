Mondra y Alana encabezan la Romería de Santa Margarita 2026 en A Coruña: del 28 al 30 de agosto

Como cada año, la Romería de Santa Margarita anuncia el final de las fiestas de María Pita. Este año el evento se celebrará entre el 28 y el 30 de agosto y en su cartel destacan diversas actuaciones de música tradicional como Mondra, Alana, Unto Vello y Os Viqueiras.

El evento, que se celebra en el parque de Santa Margarita, coloca el broche a todo un mes de festividades en la ciudad herculina. Este 2025 estará protagonizado por

Este miércoles por la mañana, la alcaldesa, Inés Rey, presentó la programación completa de la romería en el propio parque coruñés. Durante el acto estuvo acompañada por el Concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y representantes de las asociaciones y entidades culturales que hacen posible la celebración del evento.

"Es una de las citas más queridas y singulares de la programación de las fiestas, donde convertimos el parque en un gran espacio de encuentro alrededor de la música, de la tradición y de la cultura gallega. Esta romería representa perfectamente la ciudad por la que apostamos, que es una Coruña abierta, participativa y orgullosa de sus raíces, que sabe conservar el patrimonio cultural propio al mismo tiempo que se proyecta cara al futuro", dijo la regidora.

Asimismo, Rey quiso agradecer la implicación y el trabajo de las asociaciones culturales de la ciudad, que son las que garantizan la continuidad de la tradición musical y popular, especialmente a Son d'Aquí, la Asociación Cultural Donaire, la Asociación Cultural Xacarandaina y Cántigas da Terra, protagonistas en la romería.

"Serán 3 días para música de raíz, pero también un lugar donde aprender, participar y compartir experiencias. Habrá un amplio programa de talleres, muestras de artesanía, formaciones consolidadas y artistas emergentes", señaló. Por último, la alcaldesa animó a todos los coruñeses y coruñesas a acercarse hasta el parque de Santa Margarita para disfrutar de la fiesta.

Tres días de tradición

La programación comenzará el viernes 28 de agosto con un concierto especial en el Planetario de la Casa de las Ciencias a cargo de PÄRBO, el proyecto formado por Begoña Riobó y Anxo Pintos, acompañado por las creaciones visuales de Montse Piñeiro. A continuación, el anfiteatro de Santa Margarita acogerá la tradicional Gran Noche del Folclore, con la participación de Son d’Aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra, cuatro de las entidades más representativas de la cultura tradicional de la ciudad.

El sábado 29 será la jornada más participativa, con la instalación de un espacio de talleres, muestra de entidades y artesanía musical en la explanada de la Casa de las Ciencias. El músico Benofán protagonizará la actuación del mediodía y, ya por la tarde, la Real Banda de Sillas Plegables recorrerá el parque antes de los conciertos de Unto Vello, Os Viqueiras y Alana en el anfiteatro.

La Romería concluirá el domingo 30 de agosto con una programación que combinará tradición y nuevas expresiones de la música de raíz. La Banda Municipal de Música de A Coruña actuará junto a Donaire en la escalinata de la Casa de las Ciencias, mientras que a lo largo de la jornada pasarán por los diferentes escenarios Pansenfron, Son Galaico, Herbamora, Mondra y el grupo irlandés Dervish, una de las formaciones más reconocidas de la música celta a nivel internacional.

Programa

Viernes 28 de agosto

18:00 y 19:00 horas: Concierto de Pärbo (Begoña Riobó y Anxo Pintos con visuales de Motse Piñeiro) - Planetario da Casa das Ciencias (entradas en la web)

21:00 horas: Gran Noite do Folclore con Son d'Aquí, Xacarandaina, Donaire y Cántigas da Terra - Anfiteatro de Santa Margarita

Sábado 29 de agosto

11:30 a 14:30 horas: Espazo Participativo - Explanada da Casa das Ciencias

Talleres para distintos niveles y edades

Muestra de entidades de la ciudad

Muestra de artesanía musical

13:30 horas: Actuación de Benofán - Explanada da Casa das Ciencias

16:00 a 19:30 horas: Espazo Participativo - Explanada da Casa das Ciencias

Talleres para distintos niveles y edades

Muestra de entidades de la ciudad

Muestra de artesanía musical

19:30 horas: Actuación de Cadeiras Encartables - Explanada da Casa das Ciencias

20:30 horas: Conciertos de Unto Vello, Os Viqueiras y Alana - Anfiteatro de Santa Margarita)

Domingo 30 de agosto