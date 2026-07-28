La fiesta a 30 minutos de A Coruña donde comer marisco a reventar y bailar con varias orquestas este fin de semana

Este fin de semana, Lorbé, en Oleiros, celebra sus tradicionales Fiestas del Carmen con una programación que se extenderá durante varios días, desde el jueves 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto, ambos incluidos.

Durante todo el fin de semana no faltarán las degustaciones de diferentes mariscos ni las orquestas, creando un ambiente festivo y espectacular para que vecinos y visitantes puedan disfrutar y pasarlo en grande.

Navajas, cigalas, pulpo y mejillones

Concha de mejillón en el Puerto de Lorbé Shutterstock

La parroquia de Lorbé, en Oleiros, ya lo tiene todo listo para celebrar sus tradicionales Fiestas del Carmen alrededor de mucha gastronomía, música y varios actos marítimos. Durante todos los días, el bochinche tendrá música desde las 18:00 horas.

Las fiestas arrancan el jueves 30 de julio a las 19:00 horas con la VIII Festa da Navalla e da Sidra, dos propuestas gastronómicas que darán el pistoletazo de salida a un completo programa festivo. La jornada continuará por la noche, a partir de las 22:30 horas con la verbena amenizada por la orquesta Los Satélites.

El viernes 31 de julio la fiesta continuará con la V Festa da Cigala e da Cerveza, que comenzará a las 19:00 horas. Ya por la noche, la orquesta Fania Blanco Show será la encargada de poner la música desde las 22:30 horas.

El sábado 1 de agosto será uno de los días más destacados de la celebración. A las 17:30 horas tendrá lugar la salida de la Santa en procesión desde la capilla hasta el puerto, acompañada por el grupo de gaitas A Marola.

Una vez en el puerto se celebrará la misa solemne, seguida de la tradicional procesión marítima. Por la tarde, a las 19:00 horas, llegará el turno de la Festa do Polbo, mientras que la verbena nocturna correrá a cargo de la orquesta Marbella a partir de las 22:30 horas.

El domingo 2 de agosto pondrá el broche final a las fiestas. La jornada comenzará a las 13:00 horas con la procesión de la Virgen desde la capilla hasta el campo de la fiesta. A continuación se celebrará la misa solemne y la sesión vermú, que estará acompañada de una degustación de callos y de la actuación musical de Tania Veiras.

Por la tarde a las 19:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de la XXXIV Festa do Mexillón, una cita gastronómica muy consolidada. La despedida llegará por todo lo alto con una gran verbena a partir de las 22:30 horas, de nuevo con la actuación de Tania Veiras.