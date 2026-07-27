La Misión y París de Noia pondrán el broche final a las fiestas de verano de Ferrol

El Ayuntamiento de Ferrol ha incorporado dos de las orquestas más populares de Galicia a la programación de las Fiestas de Verano 2026. La Misión y París de Noia serán las encargadas de despedir los festejos el próximo 31 de agosto con sendos conciertos en el puerto de la ciudad.

La jornada de clausura comenzará a las 20:30 horas con la actuación de La Misión. Tras el espectáculo de drones y los tradicionales fuegos de San Ramón, París de Noia tomará el relevo a partir de la medianoche, cerrando el programa musical de este año.

La contratación de ambas formaciones supondrá una inversión conjunta de 76.084,80 euros. De esa cantidad, 40.994,80 euros se destinan a La Misión, mientras que 35.090 euros corresponden a la actuación de París de Noia.

Con estas incorporaciones, el cartel musical de las fiestas continúa tomando forma. La programación arrancará el 21 de agosto con La Noche de Cadena 100, un evento que reunirá sobre el escenario a Fangoria, Bombai y Yoly Saa.

Además, el 26 de agosto actuará Celtas Cortos, mientras que el 30 de agosto será el turno del cantante asturiano Enol y del dúo madrileño Marlena.

Todos estos conciertos se celebrarán en la plaza de Armas, mientras que la clausura del 31 de agosto se trasladará al puerto de Ferrol. El Ayuntamiento prevé presentar este martes el programa completo de las Fiestas de Verano 2026.