Qué hacer en Santiago de Compostela por las fiestas del Apóstol 2026 hoy, lunes 27 de julio Quincemil

Empezamos una nueva semana de programación de las fiestas del Apóstol 2026 con la celebración del Día de Padrón en Santiago. La gran cita musical del día vendrá de la mano de La Perra Blanco, gaditana conocida por sus éxitos Sin Amor o In My Bed.

También dará inicio el ciclo Peregrinos Musicales, que durante esta jornada presentará su espectáculo Horizontes Atlánticos. Para cerrar este día por todo lo alto, podremos disfrutar de la proyección de Flow como inauguración del ciclo de cine gratuito al aire libre Cinema Compostela.

Concierto de La Perra Blanco

Empezamos una nueva semana con una cita musical de la gaditana La Perra Blanco en la Praza da Quintana, quien se subirá a los escenarios a las 21:00 horas para presentar un show cargado de energía, rock y grandes éxitos como Treat Me, Sin Amor y Devil In My Bed.

Concierto Peregrinos Musicales

La programación de las fiestas del Apóstol 2026 incluye varios conciertos del ciclo Peregrinos Musicales, conocido por traer a los escenarios gallegos reconocidos talentos de otros lugares del mundo.

En esta ocasión, podremos disfrutar de Horizontes Atlánticos, un espectáculo que tendrá como protagonistas a Jean Johnson, clarinete escocés, y a Ilona Timchenko, pianista rusa afincada en España.

Compostela Cinema

El día de hoy, lunes 27, da comienzo el ciclo de proyecciones Compostela Cinema. Durante esta semana de celebraciones, los vecinos de Santiago podrán disfrutar de sesiones gratuitas de cine al aire libre gracias a las pantallas que se instalarán en diferentes plazas de la ciudad compostelana.

La cita de hoy tendrá lugar en la Praza de Lavacolla a las 20:00 horas y será la proyección de Flow, que además estará acompañada de Sirat, la película de Óliver Laxe nominada a los Óscar.

Día de Padrón en Santiago

El día de hoy se celebrará el Día de Padrón en Santiago con un concierto a las 13:00 horas en la Praza do Obradoiro de las Bandas Municipales de Padrón y Santiago.