Qué hacer en Santiago de Compostela por las fiestas del Apóstol 2026 hoy, sábado 25 de julio Quincemil

El Día do Apóstol y el Día Nacional de Galicia coinciden este sábado 25, que promete una jornada dedicada al mejor sonido tradicional de Galicia. Por ello, podremos disfrutar de las Xornadas do Folclore Galego a las 21:00 horas en la Praza da Quintana, donde se presentarán algunas de las agrupaciones más queridas de Galicia.

Seguiremos bailando con Tania Veira e Os Cumbiapop en el paseo de la Alameda y, finalmente, la fiesta se trasladará a la Praza do Obradoiro con unas sesiones de video mapping en la fachada del Pazo de Raxoi.

Xornadas do Folclore Galego

El gran evento musical de hoy serán las Xornadas do Folclore Galego, un evento que tendrá lugar a las 21:00 horas en la Praza da Quintana y pretende celebrar por todo lo alto el Día Nacional de Galicia.

Las agrupaciones que participarán en esta celebración de la música tradicional gallega son A.F. Cantigas e Agarimos, A.F. Colexiata de Sar, G.B.M.T. Brincadeira y O.C.T. Ultreia.

Concierto de Tania Veira e Os Cumbiapop

El espectáculo musical que cerrará la jornada de este sábado 25 vendrá de la mano de Tania Veira e Os Cumbiapop. Esta formación se subirá al escenario del paseo de la Alameda a las 22:00 horas para protagonizar un show que dejará a toda la ciudad compostelana bailando hasta la madrugada.

Sesiones de videomapping

Y esta jornada no podría estar completa sin sus sesiones de videomapping. Aunque este día no hay espectáculo pirotécnico, podremos disfrutar de las proyecciones sobre el Pazo de Raxoi a partir de las 00:00 horas.

El horario y los intervalos de estas sesiones serán iguales que los del día de ayer. Cada 15 minutos se proyectarán diferentes imágenes que representan el paso del tiempo en el Pazo de Raxoi. La última sesión será a las 2:00 horas.

Comparsa de Cabezudos

La jornada del sábado arranca con una Comparsa de Cabezudos que saldrá a las 11:30 horas del Teatro Principal y recorrerá algunas de las calles principales del centro histórico de Santiago de Compostela.

La ruta completa que hará la comparsa: rúa Nova, praza das Praterías, Fonseca, rúa do Franco, praza do Toural, rúa Nova, Caldeirería, Praza de Abastos, praza de Cervantes, Santo Agostiño, rúa Travesa, Casas Reais, Preguntoiro, Fonte Sequelo y rúa Nova.