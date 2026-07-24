Qué hacer en Santiago de Compostela por las fiestas del Apóstol 2026 hoy, viernes 24 de julio Quincemil

La jornada del viernes 24 comenzará en Santiago de Compostela con una alborada que, unas horas más tarde, dará paso a varios desfiles de Gigantes y Cabezudos por algunas de las principales plazas de la capital gallega.

La banda sonora del día de hoy vendrá de la mano de Belém Tajes y Lila Downs en la Praza da Quintana. Acto seguido, será la Orquesta Compostela la que ponga el broche de oro al inicio del fin de semana. Finalmente, cerraremos el viernes con un gran espectáculo de fuegos artificiales y varias sesiones de videomapping.

Concierto de Belém Tajes y Lila Downs

La noche de hoy estará protagonizada por la fusión del folclore gallego y latinoamericano con el concierto doble que protagonizarán Belém Tajes y Lila Downs a las 21:00 horas en la Praza da Quintana.

Por un lado tenemos a Belém Tajes, argentina de nacimiento y conocida por haber sido integrante de Luar na Lubre, aunque en la actualidad se encuentra liderando el proyecto Vudú. Este año ha sacado dos nuevos singles: Santa Ferreño y LATEXO, los cuales interpretará en directo en la Praza da Quintana.

Por otro lado se encuentra Lila Downs, cantante y actriz mexicana que lleva el folclore de su tierra natal bordado en su música. Tras haber inaugurado la Copa Mundial 2026 en Ciudad de México, llega a Santiago de Compostela para protagonizar un concierto único.

Espectáculo de la Orquesta Compostela

Como cada año, el paseo de la Alameda será el entorno encargado de cerrar la jornada de fiestas con las actuaciones de algunas de las orquestas más destacadas del panorama gallego. El concierto dará inicio a las 22:00 horas y se extenderá hasta la madrugada.

El día de hoy, viernes 24, podremos disfrutar de una actuación de la Orquesta Compostela.

Fuegos del Apóstol y videomapping

Uno de los grandes eventos del primer viernes de las fiestas del Apóstol son sus conocidos fuegos artificiales, los cuales se vuelven a sumar al videomapping en el Pazo de Raxoi, completando así una madrugada mágica.

Para empezar, los fuegos artificiales darán inicio a las 23:30 horas y serán lanzados desde diferentes puntos del centro compostelano: la Alameda, Cidade da Cultura y el parque Carlomagno. Por lo tanto, asegúrate de escoger un buen sitio cerca de estas localizaciones para no perderte este espectáculo lumínico.

Acto seguido, el videomapping se concentrará en un solo lugar: la Praza do Obradoiro, ya que las proyecciones se realizarán en la fachada del Pazo de Raxoi. La temática elegida para este año es el paso del tiempo.

Hay que tener en cuenta que hay varios pases. El primero dará comienzo a las 00:00 horas, justo al finalizar los fuegos, y los siguientes se proyectarán en intervalos de aproximadamente 15 minutos. La última sesión de videomapping será a las 2:00 horas.

Desfile de Cabezudos e Xigantes

El tradicional acto del desfile de Cabezudos y Gigantes dará inicio a las 12:00 horas en la Praza da Quintana y a las 12:30 horas en la Praza do Toural, dos lugares donde se concentrará un público muy variado para presenciar este acto tan típico de las fiestas del Apóstol.

Alborada diaria

La alborada del día de hoy, viernes 24, estará a cargo de A.C. Pana Raiada y dará inicio a las 10:00 horas. El recorrido será desde Pontepedriña hasta la San Fiz de Solovio.