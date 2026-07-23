Qué hacer en Santiago de Compostela por las fiestas del Apóstol 2026 hoy, jueves 23 de julio Quincemil

Tras un día de inauguración, las fiestas del Apóstol 2026 empiezan a calentar motores para celebrar su primer fin de semana. El día de hoy, tendremos una fiesta pícara a las 17:30 horas con la animación musical de Uxía e a Banda Molona y Gramola Gominola. A lo largo de toda la jornada habrá juegos y talleres disponibles para los más pequeños.

Al caer la noche será el turno de Julian Marley, hijo de Bob Marley, de actuar en la Praza da Quintana. Finalmente, cerraremos la jornada con un espectáculo de la Orquesta Finisterre en el paseo de la Alameda.

Concierto de Julian Marley

La gran cita del día de hoy tendrá lugar a las 21:00 horas en la Praza da Quintana con el gran concierto que dará Julian Marley, nada más y nada menos que el hijo del rey del reggae, Bob Marley.

Será una cita musical de lo más nostálgica, pues el artista apodado como Ju-Ju hará un emotivo repaso por los mayores éxitos de su padre, como One Love, Three Little Birds, Is This Love y muchos más.

Espectáculo de la Orquesta Finisterre

Como cada año, el paseo de la Alameda será el entorno encargado de cerrar la jornada de fiestas con las actuaciones de algunas de las orquestas más destacadas del panorama gallego. El concierto dará inicio a las 22:00 horas y se extenderá hasta la madrugada.

El día de hoy, jueves 23, podremos disfrutar de una actuación de la Orquesta Finisterre.

Fiesta pícara

El día de hoy podremos disfrutar de una gran fiesta infantil en el parque de Galeras. La jornada se inaugurará a las 17:30 horas y se extenderá hasta las 21:00 horas.

Desde las 17:30 hasta las 18:00 horas los más pequeños de la familia podrán disfrutar de una gran variedad de juegos y talleres. A las 18:00 horas tendremos un intervalo musical de la mano de Uxía Lambona e a Banda Molona y a las 19:00 horas será el turno de Gramola Gominola.

La última hora de fiesta se reanudarán los diferentes juegos y talleres, que se extenderán hasta su cierre a las 21:00 horas.

La lista de obradoiros y talleres en la Fiesta Pícara son los siguientes:

Obradoiro de xoguetes sonoros con Miudiño : Acercamiento a los instrumentos musicales en el que también habrá reutilización de materiales y objetos cotidianos. Se transformarán recursos naturales y residuos en instrumentos musicales como el mirlitón, el reque reque o el carrizo

Acercamiento a los instrumentos musicales en el que también habrá reutilización de materiales y objetos cotidianos. Se transformarán recursos naturales y residuos en instrumentos musicales como el mirlitón, el reque reque o el carrizo Obradoiro de construción de papaventos : Vaidavai ofrece un taller para construir y decorar las cometas

: Vaidavai ofrece un taller para construir y decorar las cometas Xogo libre con Criaturas infinitas : Juego de construcción formado por piezas grandes y pequeñas, hecho a partir de materiales blandos, para que pequeños y mayores imaginen y creen su propia criatura, indumentaria o construcción

: Juego de construcción formado por piezas grandes y pequeñas, hecho a partir de materiales blandos, para que pequeños y mayores imaginen y creen su propia criatura, indumentaria o construcción Garabato de Xogos: Varios juegos fabricados con materiales reciclados

Muestra de Danza Urbana

La Praza da Quintana a las 12:00 horas se convertirá en el escenario donde el Estudio de Danza Urbana de Santiago de Compostela, Avd 173, hará una serie de exhibiciones de danza abiertas a todo el público.

Alborada diaria

La alborada del día de hoy, jueves 23, estará a cargo de los Muiñeiros do Sarela y dará inicio a las 10:00 horas. El recorrido será desde Avío de Arriba hasta la Praza de Vigo.