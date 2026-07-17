Menos de un mes para las grandes fiestas de Marrozos, en Santiago de Compostela: así serán

Marrozos, en Santiago de Compostela, ya conoce el cartel completo de sus fiestas de agosto. Unión y Fuerza y el Grupo Bomba son dos de las actuaciones que los vecinos podrán disfrutar del 15 al 17 de agosto.

La fiesta en honor a Santa María comenzará el sábado 15 de agosto con las bombas de palenque, que inaugurarán de la mano de Pirotecnia López un fin de semana de celebración que se alargará hasta el lunes.

La misa solemne de las 13.00 horas dará paso a la sesión vermú a cargo de Acirema y del grupo Pena Maior. Ya por la noche, Acirema estará acompañada por Unión y Fuerza para ambientar la fiesta con sus actuaciones.

La fiesta en honor a San Roque se celebra el domingo 16. Pirotecnia López lanzará más bombas sobre las 09:00 horas y a las 10:00 AC Pena Maior hará un pasacalles para que los vecinos puedan disfrutar de la música desde por la mañana.

La sesión vermú a cargo de Euforia comenzará tras la misa, que está previsto que comience a las 13:00 horas. Por la noche, Euforia estará acompañada por D. Noche para ofrecer una fiesta por todo lo alto.

El domingo es, además, el día de los más pequeños de la casa. Desde las 18:00 horas habrá juegos populares e Infantilandia.

La celebración continúa el lunes con la fiesta en honor al Santísimo. Comenzará a las 09:00 horas con las bombas y seguirá desde las 10:00 horas con el pasacalles de AC Pena Maior.

La misa solemne será a las 13:00 horas y tras ella habrá una sesión vermú con Reflejos, que por la noche amenizará la verbena acompañado por el Grupo Bomba.