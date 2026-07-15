Confirmado: la fiesta más hortera de España se celebra a partir del 31 de julio con homenaje a Michael Jackson

Los eventos y las festividades son los grandes protagonistas de los veranos gallegos. En cualquier rincón de la comunidad es muy probable encontrarse con alguna celebración entre los meses de junio y septiembre. Entre todas estas fiestas populares, hay una que destaca por ser diferente al resto: la Festa Hortera de Porto do Son (A Coruña).

Tras un mes de julio repleto de celebraciones, no hay mejor manera de despedirlo y dar la bienvenida a agosto que con una fiesta de lo más original. Porto do Son celebrará los próximos viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto una cita en la que no faltará el brilli brilli, los disfraces más extravagantes y un ambiente lleno de música y diversión.

Homenaje a Michael Jackson

Festa Hortera de Porto do Son (A Coruña) Instagram @festahortera

La cuenta atrás para una de las fiestas más originales y divertidas del verano gallego ha comenzado. Porto do Son volverá a llenarse de color y música con una nueva edición de la Festa Hortera, que se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto.

Consolidada como una de las citas más singulares del calendario festivo gallego, esta celebración es la oportunidad que necesitas para dejar tu vergüenza en casa y ponerte tus atuendos más llamativos para disfrutar de un fin de semana en el que los disfraces, el humor y el buen ambiente son lo que importa.

Este año, además, la Festa Hortera alcanza su 25.º aniversario. Para conmemorarlo, la organización ha anunciado que toda la edición estará dedicada al Rey del Pop, Michael Jackson, cuya música y estética inspirarán gran parte de la celebración.

"Prepara o teu mellor look, ensaia o teu moonwalk e ven demostrar que Billie Jean, Thriller ou Beat It aínda fan tremer calquera pista de baile", indican desde la organización. Los asistentes podrán rendir homenaje a este gran artista con sus mejores caracterizaciones, recreando alguno de sus looks más icónicos y demostrar sus dotes de baile.

Aunque la programación completa todavía no se ha dado a conocer, la organización ya ha dado a conocer que no faltarán la música, los espectáculos, las actuaciones, el baile y el inconfundible humor hortera. "Longa vida á festa hortera!"