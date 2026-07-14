Festival Manicómicos en 2021.

Festival Manicómicos en 2021. Concello de A Coruña

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Manicómicos regresa a A Coruña con circo, humor, música y teatro gratis: toda la programación

El festival tendrá lugar entre el 16 y el 19 de julio y será el inicio de las Fiestas de María Pita

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Las Fiestas de María Pita adelantan su inicio al mes de julio con una nueva edición del Festival Manicómicos. Serán cuatro jornadas con una programación gratuita de circo, clown, humor, música y teatro en la calle para todos los públicos.

Presentación del festival Noroeste Estrella Galicia

El festival se extenderá del 16 al 19 de julio.

Durante estos días habrá 17 espectáculos gratuitos que tendrán lugar en el Paseo das Pontes, Campo da Leña, la plaza Pablo Iglesias y el parque de Santa Margarita. Hasta aquí llegarán compañías y artistas de Galicia y también de Cataluña, Madrid, Euskadi, Valencia, Argentina, México y Colombia.

Este año el festival celebra un cuarto de siglo de trayectoria convertido en un referente de las artes escénicas de calle en Galicia y en España.

Nació en 2004 como una propuesta de sala pero con el tiempo se trasladó al espacio público hasta convertirse en un clásico de la programación cultural de A Coruña.

El concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la importancia de un evento que "lleva 25 años acercando la cultura a la calle, convirtiendo los espacios públicos en lugares de encuentro, convivencia y creación artística".

Entre los nombres que se podrán ver están Always Drinking Marching Band, Mundo Costrini, Paco Panjabi, Koilara Teatro, Cía. Seon, Abraham Arzate, Mina Clown o Cía. SÖA.

Recientemente Manicómicos recibió el Premio Circored a las buenas prácticas concedido por la Federación de Asociaciones Profesionales de Circo en España por su trayectoria.

El día 19 la Gala Manicómicos presentada por Niño Costrini y Romina Kraus pondrá el broche final a una nueva edición.

Programa completo de Manicómicos

El festival llegará a distintos puntos de la ciudad a lo largo de cuatro jornadas. En caso de lluvia, los espectáculos serán en el frontón de Riazor.

Esta es su programación completa.

DÍA

UBICACIÓN

ESPECTÁCULO

Jueves 16 de julio

Paseo das Pontes

12:30 horas - Atípico Circo - Circo en familia. Taller participativo de circo para todos los públicos

Jueves 16 de julio

Paseo das Pontes

18:00 horas - Cirko Psikario - ¡Qué disparate!. Espectáculo de clown, circo y teatro de objetos para toda la familia

Jueves 16 de julio

Paseo das Pontes

20:00 horas - Andrea Ríos Cía. - Morpha. Propuesta de circo contemporáneo, música y suspensión capilar

Jueves 16 de julio

Paseo das Pontes

22:00 horas - Roi Borrallas - Solo. Uno de los espectáculos de clown más premiados de los últimos años

Viernes 17 de julio

Campo da Leña

12:30 horas - Cía. Muu - Crunch 2!. Circo, clown y humor para todos los públicos

Viernes 17 de julio

Campo da Leña

18:00 horas - Abraham Arzate - El rompe récords. Comedia, acrobacias y retos imposibles

Viernes 17 de julio

Campo da Leña

20:00 horas - Koilara Teatro - La llegada. Humor absurdo y teatro físico en torno a la llegada de una nave alienígena

Viernes 17 de julio

Campo da Leña

22:00 horas - Always Drinking Marching Band - La calle es nuestra. Espectáculo itinerante de música y humor por las calles del centro de la ciudad

Sábado 18 de julio

Praza Pablo Iglesias

12:30 horas - Mina Clown - Deja que salga el sol. Clown, circo y música con amplia participación del público

Sábado 18 de julio

Praza Pablo Iglesias

18:00 horas - Mundo Costrini - The Crazy Mozarts. Concierto cómico de música clásica con instrumentos insólitos

Sábado 18 de julio

Praza Pablo Iglesias

20:00 horas - Paco Panjabi - Profesor de Yoga. Una delirante sesión de clown y humor para todos los públicos

Sábado 18 de julio

Praza Pablo Iglesias

22:00 horas - Cía. Seon - Infinit. Circo contemporáneo multipremiado que combina acrobacia, trapecio, danza y clown

Domingo 19 de julio

Exterior de la Casa de las Ciencias

12:30 horas - Cía. SÖA - Con la cabeza en las nubes. Teatro físico, danza, clown y acrobacias para público familiar

Domingo 19 de julio

Anfiteatro de Santa Margarida

19:00 horas - Gala 25 Festival Manicómicos - Gran cierre de la edición con variedades cómicas y circenses y la participación de artistas invitados, presentada por Niño Costrini y Romina Kraus