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Manicómicos regresa a A Coruña con circo, humor, música y teatro gratis: toda la programación
El festival tendrá lugar entre el 16 y el 19 de julio y será el inicio de las Fiestas de María Pita
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Las Fiestas de María Pita adelantan su inicio al mes de julio con una nueva edición del Festival Manicómicos. Serán cuatro jornadas con una programación gratuita de circo, clown, humor, música y teatro en la calle para todos los públicos.
El festival se extenderá del 16 al 19 de julio.
Durante estos días habrá 17 espectáculos gratuitos que tendrán lugar en el Paseo das Pontes, Campo da Leña, la plaza Pablo Iglesias y el parque de Santa Margarita. Hasta aquí llegarán compañías y artistas de Galicia y también de Cataluña, Madrid, Euskadi, Valencia, Argentina, México y Colombia.
Este año el festival celebra un cuarto de siglo de trayectoria convertido en un referente de las artes escénicas de calle en Galicia y en España.
Nació en 2004 como una propuesta de sala pero con el tiempo se trasladó al espacio público hasta convertirse en un clásico de la programación cultural de A Coruña.
El concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la importancia de un evento que "lleva 25 años acercando la cultura a la calle, convirtiendo los espacios públicos en lugares de encuentro, convivencia y creación artística".
Entre los nombres que se podrán ver están Always Drinking Marching Band, Mundo Costrini, Paco Panjabi, Koilara Teatro, Cía. Seon, Abraham Arzate, Mina Clown o Cía. SÖA.
Recientemente Manicómicos recibió el Premio Circored a las buenas prácticas concedido por la Federación de Asociaciones Profesionales de Circo en España por su trayectoria.
El día 19 la Gala Manicómicos presentada por Niño Costrini y Romina Kraus pondrá el broche final a una nueva edición.
Programa completo de Manicómicos
El festival llegará a distintos puntos de la ciudad a lo largo de cuatro jornadas. En caso de lluvia, los espectáculos serán en el frontón de Riazor.
Esta es su programación completa.
DÍA
UBICACIÓN
ESPECTÁCULO
Jueves 16 de julio
Paseo das Pontes
12:30 horas - Atípico Circo - Circo en familia. Taller participativo de circo para todos los públicos
Jueves 16 de julio
Paseo das Pontes
18:00 horas - Cirko Psikario - ¡Qué disparate!. Espectáculo de clown, circo y teatro de objetos para toda la familia
Jueves 16 de julio
Paseo das Pontes
20:00 horas - Andrea Ríos Cía. - Morpha. Propuesta de circo contemporáneo, música y suspensión capilar
Jueves 16 de julio
Paseo das Pontes
22:00 horas - Roi Borrallas - Solo. Uno de los espectáculos de clown más premiados de los últimos años
Viernes 17 de julio
Campo da Leña
12:30 horas - Cía. Muu - Crunch 2!. Circo, clown y humor para todos los públicos
Viernes 17 de julio
Campo da Leña
18:00 horas - Abraham Arzate - El rompe récords. Comedia, acrobacias y retos imposibles
Viernes 17 de julio
Campo da Leña
20:00 horas - Koilara Teatro - La llegada. Humor absurdo y teatro físico en torno a la llegada de una nave alienígena
Viernes 17 de julio
Campo da Leña
22:00 horas - Always Drinking Marching Band - La calle es nuestra. Espectáculo itinerante de música y humor por las calles del centro de la ciudad
Sábado 18 de julio
Praza Pablo Iglesias
12:30 horas - Mina Clown - Deja que salga el sol. Clown, circo y música con amplia participación del público
Sábado 18 de julio
Praza Pablo Iglesias
18:00 horas - Mundo Costrini - The Crazy Mozarts. Concierto cómico de música clásica con instrumentos insólitos
Sábado 18 de julio
Praza Pablo Iglesias
20:00 horas - Paco Panjabi - Profesor de Yoga. Una delirante sesión de clown y humor para todos los públicos
Sábado 18 de julio
Praza Pablo Iglesias
22:00 horas - Cía. Seon - Infinit. Circo contemporáneo multipremiado que combina acrobacia, trapecio, danza y clown
Domingo 19 de julio
Exterior de la Casa de las Ciencias
12:30 horas - Cía. SÖA - Con la cabeza en las nubes. Teatro físico, danza, clown y acrobacias para público familiar
Domingo 19 de julio
Anfiteatro de Santa Margarida
19:00 horas - Gala 25 Festival Manicómicos - Gran cierre de la edición con variedades cómicas y circenses y la participación de artistas invitados, presentada por Niño Costrini y Romina Kraus