Manicómicos regresa a A Coruña con circo, humor, música y teatro gratis: toda la programación

Festival Manicómicos en 2021. Concello de A Coruña

Las Fiestas de María Pita adelantan su inicio al mes de julio con una nueva edición del Festival Manicómicos. Serán cuatro jornadas con una programación gratuita de circo, clown, humor, música y teatro en la calle para todos los públicos.

El festival se extenderá del 16 al 19 de julio.

Durante estos días habrá 17 espectáculos gratuitos que tendrán lugar en el Paseo das Pontes, Campo da Leña, la plaza Pablo Iglesias y el parque de Santa Margarita. Hasta aquí llegarán compañías y artistas de Galicia y también de Cataluña, Madrid, Euskadi, Valencia, Argentina, México y Colombia.

Este año el festival celebra un cuarto de siglo de trayectoria convertido en un referente de las artes escénicas de calle en Galicia y en España.

Nació en 2004 como una propuesta de sala pero con el tiempo se trasladó al espacio público hasta convertirse en un clásico de la programación cultural de A Coruña.

El concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la importancia de un evento que "lleva 25 años acercando la cultura a la calle, convirtiendo los espacios públicos en lugares de encuentro, convivencia y creación artística".

Entre los nombres que se podrán ver están Always Drinking Marching Band, Mundo Costrini, Paco Panjabi, Koilara Teatro, Cía. Seon, Abraham Arzate, Mina Clown o Cía. SÖA.

Recientemente Manicómicos recibió el Premio Circored a las buenas prácticas concedido por la Federación de Asociaciones Profesionales de Circo en España por su trayectoria.

El día 19 la Gala Manicómicos presentada por Niño Costrini y Romina Kraus pondrá el broche final a una nueva edición.

Programa completo de Manicómicos

El festival llegará a distintos puntos de la ciudad a lo largo de cuatro jornadas. En caso de lluvia, los espectáculos serán en el frontón de Riazor.

Esta es su programación completa.