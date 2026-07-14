Gran churrascada, queso de Arzúa y sorteo de jamones en este barrio de A Coruña este fin de semana

Las fiestas del Carmen constituyen una de las celebraciones más populares en Galicia. Como patrona de los marineros, su celebración destaca en pueblos costeros y emblemáticos barrios como As Xubias.

Precisamente, es en As Xubias donde tendrán lugar las próximas fiestas del Carmen. Este fin de semana, los días 17 y 18, el barrio marinero se llenará de vida con una animada programación pensada para todos los públicos.

Así serán las fiestas del Carmen en As Xubias

La cuenta atrás ha terminado. Las fiestas del Carmen regresan este próximo sábado al barrio marinero de As Xubias. La celebración durará dos días y habrá actividades populares, música, gastronomía y mucho más.

El pregón a cargo del vecino "más especial" de As Xubias inaugurará las fiestas del Carmen en el barrio. A continuación, El Corta amenizará la sesión vermú de la jornada y a partir de las 14:00 horas se ofrecerá pulpo en la plazoleta.

La gastronomía también tendrá un papel protagonista, con un concurso de tortillas, una gran churrascada y el sorteo de varios jamones.

Además, la programación incluirá juegos populares, una búsqueda del tesoro, música tradicional y un espectáculo de fuegos artificiales para poner el broche final a la primera jornada de fiestas.

Al día siguiente, la agenda de ocio arrancará con una sesión vermú amenizada por un grupo de música tradicional, a la que le seguirá una degustación de fideuá de zorza y queso de Arzúa, así como una verbena fin de fiesta.

A partir de las 17:00 horas tendrá lugar la tradicional procesión marítima y el popular juego de la rana.

A continuación, te detallamos la programación completa de las fiestas del Carmen en el barrio coruñés de As Xubias:

Sábado, 18 de julio

A las 13:00 horas: Pregón y sesión vermú amenizada por El Corta

A las 14:00 horas: Presentación de tortilla y pulpeira en la plazoleta

A las 15:00 horas: Concurso de tortillas

A las 17:00 horas: Búsqueda del tesoro y juegos populares

A las 19:00 horas: Música tradicional con Eidos

A las 20:00 horas: Gran churrascada en la plazoleta

A las 21:00 horas: Sorteo de jamones

A las 22:00 horas: Música de Folkolicos, Kafé de Pota y DJ

A las 00:00 horas: Fuegos artificiales

Domingo, 19 de julio