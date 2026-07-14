Las fiestas de Ferrol incorporan a Enol y Marlena: actuarán el 30 de agosto

El cartel de las Fiestas de Verano de Ferrol continúa creciendo con la incorporación de nuevos artistas. El alcalde, José Manuel Rey Varela, anunció este martes las actuaciones del cantante asturiano Enol y del dúo madrileño Marlena el próximo 30 de agosto en la plaza de Armas.

Enol es una de las voces emergentes más destacadas del pop urbano nacional. Con una estética cuidada y un estilo que combina sensibilidad melódica y energía contemporánea, el artista asturiano ha conectado con una nueva generación de oyentes gracias a temas que reflejan emoción y una identidad propia muy marcada, como Un beso a la mitad, Santorini o Éramos dos.

Su crecimiento en plataformas digitales, su presencia sobre los escenarios y su capacidad para construir un universo artístico reconocible lo sitúan como uno de los talentos con mayor proyección dentro de la escena actual.

Por su parte, Marlena se ha consolidado como uno de los proyectos pop más magnéticos del panorama nacional. El dúo, formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, destaca por una identidad fresca, emocional y absolutamente reconocible, con éxitos como Me sabe mal, Gitana o Muñequita de cristal, que han conectado de forma masiva con el público.

La contratación de estas dos actuaciones supone una inversión de 79.860 euros. Su presencia en festivales, su crecimiento imparable en plataformas digitales y una estética cuidada las sitúan como una de las propuestas con mayor proyección del pop español actual.

Hasta el momento, el Concello ya ha presentado los conciertos de Fangoria, Bombai y Yoly Saa, que actuarán el 21 de agosto, así como el de Celtas Cortos, previsto para el 26 de agosto. En las próximas semanas se darán a conocer nuevas incorporaciones al programa de las Fiestas de Verano.