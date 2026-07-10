Mejillonada, churrasco y tres días de fiesta en este barrio de A Coruña: con orquestas y sesión vermú

Las fiestas de Feáns en honor a la Virxe do Carmen ya tienen programación. La celebración se desarrollará durante tres jornadas, del 17 al 19 de julio, con actuaciones musicales, sesión vermú y propuestas gastronómicas como una mejillonada, churrasco y pulpo.

La programación arrancará el viernes 17 de julio. A las 20:30 horas actuará Hugo Mosquera y, a partir de las 23:00 horas, tendrá lugar una mejillonada antes de la actuación de la orquesta Cinema.

El sábado 18 de julio comenzará a las 12:00 horas con la actuación de Os Viqueiras de Ordes con Cabezudos. A las 13:30 horas se celebrará la sesión vermú con la orquesta Los Key.

La jornada continuará con la actuación de DJ Javito a las 17:00 horas, Paco Pakolas a las 19:00 horas y la Tuna de Veteranos de Coruña a las 21:00 horas. Además, habrá una churrascada y, desde las 22:00 horas, volverá a actuar la orquesta Los Key.

El programa concluirá el domingo 19 de julio. A las 12:00 horas actuará Aturuxo, seguido de la charanga Sorcha a las 13:00 horas. A las 14:20 horas será el turno de la orquesta Travesía.

Ya por la tarde, la programación continuará con pulpo, la charanga Sorcha a las 16:30 horas, DJ Javito a las 17:30 horas con una tarde de música de los años 80 y 90, y el cierre correrá a cargo de la orquesta Travesía, que volverá a actuar a partir de las 20:00 horas.