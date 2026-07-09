Así serán las fiestas de Ames (A Coruña) este 2026: 10 días con Olympus, París de Noia y De Ninghures

10 días de fiesta con las mejores orquestas, DJ y grupos de Galicia. Así serán este 2026 las fiestas de Ames, donde el concello se ha unido una vez más a la Asociación de Festas de O Milladoiro y a la Comisión de Festas de Bertamiráns para proponer un arranque de agosto por todo lo alto en el que no faltarán el Festival Emerxente ni la Romaría Urbana.

Ames en Festa junta los festejos de A Madalena de O Milladoiro, del viernes 31 de julio al martes 4 de agosto, y los de A Peregrina de Bertamiráns, del miércoles 5 al domingo 9 de agosto. La programación encadena de esta forma 10 días seguidos de fiesta con propuestas musicales para todos los públicos y gustos, desde las mejores orquestas de Galicia hasta artistas emergentes.

París de Noia, Olympus o Suavecito son algunas de las orquestas que estarán en el municipio coruñés, en el que también actuarán el grupo De Ninghures o DJs como Kike Varela o Marcos Magán. Habrá, además, dos pregones: uno de inicio de las fiestas en O Milladoiro y otro de cierre en Bertamiráns.

El programa fue presentado esta mañana en el parque de O Ameneiral, en Bertamiráns. Participaron el alcalde y concejal de Cultura, Blas García; la técnica del departamento de Cultura, María Vázquez; la gerente de la Xuntanza de Empresarios de Ames, Beatriz López, así como María Gestoso, en representación de la Comisión de Festas de Bertamiráns; y José Luís Vázquez y Rubén Maceiras, en representación de la Asociación de Festas de O Milladoiro.

"O obxectivo desta programación é celebrar a semana grande das festas de Ames. Ata o de agora creo que o fixemos con éxito xa que é algo que lle gusta a cidadanía. Seguimos coa mesma liña de sempre facendo unhas festas para todos, onde se mistura a cultura tradicional da verbena con actividades para a mocidade como é festival emerxente, que puxemos en marcha o pasado ano con bastante éxito de público", indicó Blas García.

La técnica del departamento de Cultura, por su parte, reivindicó la colaboración para crear unas fiestas muy completas: "Traballar de xeito conxunto co tecido asociativo de Ames é un exemplo de boas prácticas na xestión cultural e sociocultural. Este ano temos un programa moi amplo e diverso, que está dirixido a todos os públicos e para todos os gustos".

Festas de A Madalena

O Milladoiro celebrará sus fiestas del 31 de julio al 4 de agosto. El inicio lo marcará el festival Millarock, que tendrá lugar en la Travesía do Porto y en el Anfiteatro con Tentáculo Rock, Extrema Función, Familia Caamagno, Sr Salvaje y Factoría de Subsistencia. A Casa do Rock se encargará de los didácticos y de impartir talleres musicales con la propuesta Merenda Rock.

El pregón será el sábado 1 de agosto, jornada en la que actuarán la banda Gin Toni´s, la discomóvil Son de Festa con DJ Sonic, y Os Retranqueiros.

El domingo 2 de agosto habrá sesión vermú y está prevista la actuación de la orquestra Capitol, de la discomóvil Chocolate, del grupo de música tradicional Os Castros y de la Banda de música de Noia.

El grupo Assia, la orquestra Impacto, el DJ Marcos Magán y el grupo de música tradicional Airiños do Paseo do Colón serán los encargados de hacer disfrutar a vecinos y visitantes el lunes 3.

Las fiestas de A Madalena terminarán el martes 4 de agosto con la actuación de la orquestra Olympus, el DJ compostelano Kike Varela y la discomóvil CDC.

Festas de A Peregrina

Las fiestas de A Madalena darán paso, desde el miércoles 5 de agosto, a las de A Peregrina. Estos festejos contarán en su primer día con la charanga TNT, la orquesta América de Vigo y el grupo de música tradicional Airiños do Paseo Colón. El grupo Galicia 76, creado en la parroquia de Bugallido y que este año celebra su 50 aniversario, actuará en el parque do Ameneiral.

El jueves 6 de agosto es uno de los días más destacados. La orquesta París de Noia y la charanga Compostela amenizarán la jornada, en la que se celebrará el Festival Emerxente en el parque do Ameneiral.

Uno de los platos fuertes este año es el concierto de la banda de folk De Ninghures, que estará el viernes en el parque do Ameneiral para dar a conocer el inmenso trabajo que hacen mezclando ritmos y sonidos de raíz gallega con los equivalentes de otros pueblos ibéricos, latinoamericanos o magrebíes. La charanga Os Celtas y la orquesta Miramar también estarán el día 7 de agosto en Bertamiráns.

El sábado 8 actuará el grupo de música tradicional Airiños do Paseo do Colón y la orquesta Finisterre. Este día, además, se celebrará una nueva edición de la Ameneiral Romaría Urbana.

El pregón de cierre de las fiestas será el domingo 9 de agosto, día en el que habrá sesión vermú. La celebración se cerrará con las actuaciones de la Requinta da Maía, la Banda de música de Brión y la orquesta Suavecito.

Festival Emerxente y Romaría urbana

El Festival Emerxente celebra este 2026 su segunda edición en el parque do Ameneiral con el objetivo de ofrecer a los artistas emergentes de Ames y su entorno una plataforma para poder presentar sus trabajos en directo. El evento contará el 6 de agosto con la actuación de Lg1do como cabeza de cartel, así como con las de Alddara, Fran S. Laurent, Metan y Dupliss.

La Romaría Urbana se celebrará también en el parque do Ameneiral, en este caso el 8 de agosto. Comenzará con una sesión vermú y a lo largo de la tarde habrá actuaciones musicales a cargo de Tabernarias, Moel, Berlai, Maneiro y la orquesta Neverloura.

La gente que acuda a este evento podrá comer en los puestos ubicados en el parque, así como disfrutar de los talleres y los hinchables para los más pequeños. El concello señala que el objetivo de esta iniciativa es llevar la fiesta al centro de Bertamiráns para que la gente pueda disfrutar la romería al mismo tiempo que se fomenta el consumo en los locales hosteleros y comerciales de la zona.