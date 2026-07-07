Este pueblo de Galicia vuelve al pasado este fin de semana en una fiesta que homenajea a los emigrantes

Ribadeo volverá a mirar este fin de semana hacia su pasado indiano. La villa de A Mariña Oriental celebrará del viernes 10 al domingo 12 de julio una nueva edición del Ribadeo Indiano, una cita que cada segundo fin de semana de julio transforma sus calles en un escenario de finales del siglo XIX y principios del XX para recordar la huella de quienes emigraron a América y regresaron dejando una profunda marca social, cultural y arquitectónica en el municipio.

La fiesta, que alcanza este año su XI edición, reunirá durante tres días recreaciones teatralizadas, conciertos, pasacalles, talleres de baile, actividades infantiles, visitas por el legado indiano y la tradicional ambientación de vecinos, comerciantes y visitantes vestidos de época. El casco histórico se llenará de trajes blancos, sombreros, guayaberas, música de ultramar y referencias a aquellas familias gallegas que hicieron las Américas y regresaron a su lugar de origen.

Uno de los ejes de la edición de 2026 será el homenaje a las mujeres emigrantes bajo el lema “Elas tamén marcharon”. El Concello de Ribadeo avanzó que la programación busca visibilizar a las ribadenses que también participaron en los procesos migratorios, con iniciativas como una exposición fotográfica construida a partir de la memoria familiar de los vecinos.

La llegada de los indianos abre la programación

El programa arrancará el viernes 10 de julio a las 19:00 horas en el Teatro da Vila con la presentación oficial de la XI edición, el pregón de María Xosé Porteiro García y una velada musical con el Coro Sagrado Corazón. A continuación, la fiesta se trasladará al Muelle de Porcillán, donde se celebrará la bajada al puerto con el Cuarteto Illa Pancha y la recreación de A Chegada dos Indianos, a cargo del Grupo de Teatro de Ribadeo. La jornada se completará con las actuaciones de Gallaecia Small Band y Septeto To Mezclao.

El sábado 11, el ambiente indiano tomará las calles desde la mañana con la apertura del Mercado de Productos de Ultramar en el barrio de San Roque, el torneo de petanca “El Viejo Pancho”, la presentación del libro Historias de Mariñáns y los paseos culturales por el legado indiano. También habrá talleres de baile, actividades infantiles, la llegada de los Elegantes Haigas con el Mariachi Real de Jalisco, la actuación de la Banda Municipal de Música de Ribadeo, dominó, quimbumbia y la proyección del documental Hijas de Galicia.

La música tendrá un papel destacado en la noche del sábado con el XXIX Festival de Habaneras y Música Hispanoamericana “Ría de Ribadeo”, que se celebrará en el barrio de San Roque, y con la recreación de una verbena tradicional en el Campo de San Francisco.

Festival indiano de Ribadeo, Lugo. Foto: Ribadeo Indiano Ribadeo Indiano

Mercado, vehículos clásicos y música para el domingo

La jornada final, el domingo 12 de julio, comenzará con el Histórico Mercado da Horta en la Praza da Horta y continuará con la conferencia “Xornalistas galegas na emigración: decisivas e invisibilizadas” en el Teatro. La programación incluirá además una alborada con Follas Novas, el concierto de la Banda Filharmónica de Lugo, la exhibición de vehículos clásicos en el barrio de San Roque y nuevas sesiones de baile en la Praza do Cantón.

El cierre de la fiesta llevará el ambiente indiano hasta el Círculo Habanero da Devesa, con un xantar campestre, sobremesa musical con Los Jimaguas y un paseo cultural. La última gran actuación está prevista a las 20:30 horas en el barrio de San Roque con Estrellas de Buena Vista y Más.

Una huella visible en las calles de Ribadeo

El Ribadeo Indiano no es solo una fiesta de recreación histórica. La cita recuerda una parte esencial de la identidad de la villa, marcada por los emigrantes que partieron a América y que, a su regreso, impulsaron construcciones, modas y mejoras sociales. La arquitectura indiana continúa siendo una de las señas más reconocibles del municipio, con viviendas de aire cosmopolita, jardines exóticos y elementos decorativos inspirados en ciudades como La Habana o Buenos Aires.

Durante tres días, Ribadeo volverá a ese tiempo de viajes transatlánticos, música habanera y maletas de regreso. Lo hará con una fiesta que combina memoria, patrimonio y celebración popular, y que cada verano convierte a la localidad de A Mariña en uno de los grandes escenarios históricos de Galicia.