El Serán de Son d'aquí convertirá el Campo da Leña de A Coruña en un festival de la cultura gallega

A Coruña celebrará los días 10, 11 y 12 de julio en el Campo da Leña una nueva edición del Serán d’aquí, organizado por la Asociación Cultural Son d’aquí. Se trata de una cita ya consolidada en el verano coruñés que este año volverá a colaborar con la Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (ASARGA) para dar visibilidad a esta enfermedad.

Este martes tuvo lugar la presentación del festival, que contó con la presencia del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. En el acto, que tuvo lugar en la sede del Club Deportivo Marte, en el barrio de Monte Alto, participaron también diversas personas integrantes de la entidad organizadora.

El Serán d’aquí regresa consolidado como una de las citas de referencia de la cultura tradicional gallega en la ciudad, con un programa que combina música, baile, participación vecinal y convivencia durante tres jornadas. El evento cuenta con la colaboración del Concello de A Coruña y mantiene su vocación de ser un espacio abierto y participativo, en el que tienen cabida tanto las personas que llevan toda la vida vinculadas a la tradición como aquellas que se acercan por primera vez a ella.

Durante la presentación, Gonzalo Castro destacó la labor desarrollada por Son d’aquí a lo largo de su trayectoria y la capacidad de la asociación para dinamizar la vida cultural de Monte Alto. "Desde el Gobierno de Inés Rey seguiremos apoyando iniciativas que contribuyen a preservar y difundir nuestro patrimonio cultural, al tiempo que fortalecen los vínculos comunitarios en los barrios", señaló.

Programa completo

El programa arrancará el viernes 10 de julio con una jornada de conciertos protagonizada por Son d’aquí, Mediarea y Xabier Díaz y las Adufeiras de Salitre, a partir de las 20.00 horas.

Ya el sábado 11, las escuelas y escuelitas de la asociación serán las protagonistas de una mañana dedicada a la música y al baile tradicional. La programación continuará con una sesión vermú, un taller de baile y un gran encuentro musical en el que participarán diferentes asociaciones invitadas. La jornada concluirá con una foliada libre, uno de los momentos más representativos del Serán, abierta a la participación espontánea de todas las personas asistentes.

El domingo 12 de julio, el Campo da Leña acogerá una foliada popular a partir del mediodía y una tarde de juegos tradicionales para niños y niñas, poniendo el broche final a un fin de semana dedicado a la cultura popular gallega.

La Asociación Cultural Son d’aquí nació hace once años en Monte Alto con la voluntad de crear comunidad en torno a la cultura tradicional gallega. Desde entonces, cerca de 1.500 personas han formado parte de una entidad que desarrolla una intensa actividad cultural y formativa, basada en el trabajo voluntario de sus socias y socios.

Más allá de la programación cultural, el Serán d’aquí reivindica el espíritu de los encuentros tradicionales gallegos como espacios de convivencia y participación colectiva. Tras once años de historia, la cita continúa creciendo y consolidándose como un referente cultural de la ciudad, manteniendo vivo el objetivo con el que nació: compartir, transmitir y celebrar la cultura tradicional gallega como un patrimonio vivo y comunitario.