Sada adelanta los conciertos que habrá en sus fiestas de agosto: orquestas "top" a un paso de A Coruña

Sada empieza a calentar motores para una de las citas más esperadas de su verano. El municipio, situado a un paso de A Coruña y convertido cada mes de agosto en punto de encuentro para vecinos, visitantes y veraneantes, ha adelantado los conciertos que formarán parte de sus fiestas de agosto, una programación que vuelve a apostar por la música en directo, las grandes orquestas y el ambiente de verbena.

El avance confirma varios nombres de peso dentro del circuito festivo gallego. Entre ellos destacan Los Satélites y París de Noia, dos formaciones muy reconocidas por el público de las verbenas y habituales en las grandes celebraciones populares de Galicia. Su presencia convierte las fiestas sadenses en una opción especialmente atractiva para quienes buscan planes cerca de A Coruña sin necesidad de grandes desplazamientos.

La programación musical arrancará el 15 de agosto con una jornada de marcado ambiente festivo. Ese día actuarán Los Satélites, Los Platinos y la Charanga NBA, una combinación que mezcla el formato clásico de orquesta con la animación callejera de las charangas, uno de los ingredientes más habituales en las fiestas gallegas.

El 16 de agosto llegará uno de los platos fuertes del cartel: París de Noia. La orquesta estará acompañada en esa jornada por la Banda de Música Municipal, Son Boleros y la Charanga DGT, en una propuesta más amplia que permite combinar diferentes estilos y públicos a lo largo del día.

El programa continuará el 17 de agosto con la actuación de KUBO, mientras que el 18 de agosto será el turno de La Banda de Ayer, que cerrará este avance musical con una propuesta pensada para seguir manteniendo el ambiente festivo durante el tramo final de las celebraciones.

Por ahora, el calendario musical adelantado queda así:

15 de agosto: Los Satélites, Los Platinos y Charanga NBA

Los Satélites, Los Platinos y Charanga NBA 16 de agosto: París de Noia, Banda de Música Municipal, Son Boleros y Charanga DGT

París de Noia, Banda de Música Municipal, Son Boleros y Charanga DGT 17 de agosto: KUBO

KUBO 18 de agosto: La Banda de Ayer

Es de esperar que en unas semanas se confirme toda la programación de fiestas del pueblo.