La orquesta París de Noia anuncia todas sus actuaciones de julio: 24 fechas en Galicia y 3 en Castilla y León

Julio marca el inicio de la temporada alta de verbenas. En Galicia, el calendario del mes viene cargado de verbenas, romerías y fiestas populares amenizadas por grupos musicales y orquestas como París de Noia.

La formación gallega es una de las orquestas más legendarias de Galicia. Lleva en activo casi 70 años y para este próximo mes de julio ha anunciado más de una veintena de actuaciones repartidas por toda Galicia y Castilla y León.

París de Noia confirma más de 20 fechas en julio

Según ha podido conocer este medio, París de Noia ofrecerá 24 actuaciones a lo largo de julio. La orquesta arrancará la gira de conciertos del mes el viernes 3 de julio en Goián, en Tomiño (Pontevedra), y la cerrará en Alfoz (Lugo). Entre medias, hará parada en O Grove (Pontevedra), O Burgo (A Coruña), Castroverde (Lugo), etc.

También llevará su espectáculo fuera de Galicia, con actuaciones ya confirmadas en San Pedro de Trones, en Puente de Domingo Flórez (León); Cubillos del Sil (León) y Santa Marta de Tormes (Salamanca).

París de Noia llevará a todos estos municipios su nuevo espectáculo Va por ti, una propuesta renovada que llega con una imagen completamente actualizada, un repertorio renovado y la incorporación de nuevas caras al elenco.

A continuación, te detallamos la lista completa de actuaciones de la emblemática orquesta de Noia (A Coruña) durante el mes de julio:

Viernes, 3 de julio: Goián, en Tomiño (Pontevedra)

Goián, en Tomiño (Pontevedra) Sábado, 4 de julio: San Pedro de Trones, en Puente de Domingo Flórez (León)

San Pedro de Trones, en Puente de Domingo Flórez (León) Domingo, 5 de julio: Pontecesures (Pontevedra)

Pontecesures (Pontevedra) Lunes, 6 de julio: Oza-Cesuras (A Coruña)

Oza-Cesuras (A Coruña) Martes, 7 de julio: Boiro (A Coruña)

Boiro (A Coruña) Jueves, 9 de julio: Silleda (Pontevedra)

Silleda (Pontevedra) Viernes, 10 de julio: Baio, en Zas (A Coruña)

Baio, en Zas (A Coruña) Sábado, 11 de julio: Mesía (A Coruña)

Mesía (A Coruña) Domingo, 12 de julio: Cubillos del Sil (León)

Cubillos del Sil (León) Lunes, 13 de julio: Ces, en Lousame (A Coruña)

Ces, en Lousame (A Coruña) Martes, 14 de julio: Marín (Pontevedra)

Marín (Pontevedra) Miércoles, 15 de julio: O Grove (Pontevedra)

O Grove (Pontevedra) Jueves, 16 de julio: Areas, en Tui (Pontevedra)

Areas, en Tui (Pontevedra) Viernes, 17 de julio: Baíña, en Baiona (Pontevedra)

Baíña, en Baiona (Pontevedra) Sábado, 18 de julio: O Cachafeiro, en Forcarei (Pontevedra)

O Cachafeiro, en Forcarei (Pontevedra) Domingo, 19 de julio: en A Cuíña, en As Pontes (A Coruña)

en A Cuíña, en As Pontes (A Coruña) Lunes, 20 de julio: Callobre, en A Estrada (Pontevedra)

Callobre, en A Estrada (Pontevedra) Miércoles, 22 de julio: O Burgo, en Culleredo (A Coruña)

O Burgo, en Culleredo (A Coruña) Jueves, 23 de julio: Castroverde (Lugo)

Castroverde (Lugo) Viernes, 24 de julio: As Somozas (A Coruña)

As Somozas (A Coruña) Sábado, 25 de julio: Aquapark, Cerceda (A Coruña)

Aquapark, Cerceda (A Coruña) Domingo, 26 de julio: Barrio da Ponte, en Ourense

Barrio da Ponte, en Ourense Lunes, 27 de julio: Arteixo (A Coruña)

Arteixo (A Coruña) Martes, 28 de julio: Playa América, en Nigrán (Pontevedra)

Playa América, en Nigrán (Pontevedra) Miércoles, 29 de julio: Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Santa Marta de Tormes (Salamanca) Jueves, 30 de julio: Ribeira (A Coruña)

Ribeira (A Coruña) Viernes, 31 de julio: Alfoz (Lugo)

De los 31 días que tiene el mes, París de Noia ofrecerá un total de 24 actuaciones. Estas estarán repartidas por las cuatro provincias gallegas, así como por la comunidad autónoma vecina, Castilla y León, donde la formación ha confirmado tres fechas en municipios de las provincias de León y Salamanca.