A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: Mercedes Peón y Fillas de Cassandra, entre los artistas que actuarán

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó este lunes la programación de las Festas de María Pita 2026, una de las principales citas del calendario festivo de la ciudad.

El acto, celebrado en el Salón Real del Palacio Municipal de María Pita, sirvió para dar a conocer el cartel de esta edición y avanzar los principales conciertos, espectáculos y actividades que formarán parte de las celebraciones durante las próximas semanas.

La cantante gallega Luz Casal actuará en la primera noche de festejos, el 1 de agosto, y la actriz Lucía Veiga será la encargada de dar el pregón desde el balcón de María Pita. También pasarán por el escenario en María Pita durante el mes de agosto The Rapants y algunos de los artistas que forman parte del Festival Noroeste Estrella Galicia.

Entre las confirmaciones de esta edición destacan Mercedes Peón, Echo & The Bunnymen, Bongeziwe Mabandla, Mari Froes, Dorian, Fantastic Negrito, Frankie and the Witch Fingers, Ana Lua Caiano, La Perra Blanco y MFC Chicken. También actuará Fillas de Cassandra el 13 de agosto. El festival mantiene también una fuerte apuesta por el talento gallego con nombres como Agoraphobia, Bala, Ruxe Ruxe, Moura, Greasy Belly, Sés o Catuxa Salom. Se configura así un cartel diverso que va del rock y el post-punk a la electrónica, el folk, el blues y la música de raíz.

La alcaldesa también adelantó que en las próximas semanas se presentará el cartel completo del Festival Noroeste Estrella Galicia.

La edición de este año cuenta con un cartel diseñado por el escultor Correa Corredoira, que trató de plasmar en él la esencia de la ciudad herculina.

"Es un cartel inspirado en los carteles clásicos de mi infancia, porque esta es la Coruña de mi infancia. Hay cosas en el cartel que ya no existen y la estética recuerda a las fotografías de los años sesenta", aseguró Corredoira, quien añadió que "La Coruña actual está en muy buen momento, digno de festejar".

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