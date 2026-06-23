A Coruña se prepara para celebrar un año más la noche de San Juan

Este San Juan, como cada 23 de junio, la ciudad de A Coruña respira un ambiente de fiesta desde por la mañana, aunque haya que esperar al día de San Juan propiamente dicho para disfrutar del festivo.

El epicentro de la fiesta serán las playas, especialmente Riazor y Orzán, donde desde el pasado domingo por la noche centenares de jóvenes acampan guardando con sus parcelas el mejor sitio en la playa. En la mañana de este martes muchos acumulan ya horas en la arena, aunque los ánimos no han decaído.

Mientras, en las calles y en las plazas, los locales de hostelería han ido poniendo a punto las parrillas para las sardiñadas y churrascadas de esta noche.

Las sardinas, un indispensable de la Noite Meiga, fueron las protagonistas en las plazas, donde algunos clientes previsores ya habían dejado listas sus reservas.

Y para los supersticiosos, la tradición manda lavarse la cara en la mañana de San Juan con sus hierbas, así que los ramos han llenado también las calles de A Coruña este 23 de junio.

A las 19:00 horas comenzaba el reparto de madera en las playas del Orzán, Riazor y Matadero. En total, el Concello repartirá de manera gratuita 120 toneladas en 14 puntos controlados.

Sobre esa misma hora la Policía Local empezaba a cortar el tráfico en el paseo marítimo de manera escalonada. El corte se extenderá hasta las 08:00 horas desde el hotel María Pita hasta las Esclavas.

Al mismo tiempo las parrillas de los restaurantes instaladas en las calles del centro de la ciudad empezaban a funcionar con churrasco y sardinas a la brasa y muchas ganas de fiesta. Plazas como la de la Cormelana y la de España mostraban bastante afluencia.

Por supuesto, en las playas de Riazor, Orzán y Matadero había una gran afluencia de gente, además de 31 grados de temperatura.