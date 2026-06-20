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Lugo se rinde al Arde Lucus entre gladiadores, tribus castrexas y llenos absolutos
La fiesta declarada de Interés Turístico Internacional concluirá este domingo
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La ciudad de Lugo revive su pasado castrexo y romano sumida en la celebración de una nueva edición del Arde Lucus. Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional, llena las calles desde el pasado jueves y concluirá mañana, domingo 21 de junio.
La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, presidió este sábado por la mañana en la Plaza Mayor la recepción oficial a las tropas y tribus visitantes que participan en esta XV edición del Arde Lucus, un acto que reunió a representantes de veinte agrupaciones llegadas de distintos puntos de la Península y de Europa para compartir con la ciudad una celebración que ya es referente internacional de la recreación histórica.
Uno de los momentos más esperados de cada edición es el circo romano, que volvió a tener un lleno absoluto. Durante el espectáculo los gladiadores romanos demostraron su valía sobre el caballo.
Con un programa conformado por más de 300 actividades, centenares de personas disfrutan de esta fiesta repartidas por diferentes zonas de la ciudad. Este sábado han tenido lugar algunos de sus platos más fuertes: una batalla de gladiadores y el circo romano. Además, a las 20:00 horas arrancó el desfile de tropas romanas y tribus castrexas por las principales vías.
Mañana último día
La edición del Arde Lucus de este 2026 se despedirá este domingo tras una intensa jornada de actividades para todos los públicos.
Domingo 21 de junio
- 11:00 h · Espectáculos itinerantes por las calles de la ciudad, con Bakan, Kaltie, Grimorium, Malatitsch, Trip Malabar, Turdión, Gravity, Tympana Galaica, Tambubkada, Fauno, Títeres y Son de Lugh (Calles de la ciudad)
- 11:30 h · Desfile de los Scholarvm (Praza Maior y Ronda da Muralla)
- 11:30 h · Teatrvm: Venta de esclavos, con Club Lugo Esgrima (Escaleras de la Praza de Abastos)
- 11:30 h · Entvertvs Legalis, con Asamblearias de Lvcvs Avgvsti (Jardines del Museo Provincial)
- 12:00 h · Remedios naturales de la curandera galaica, con Lvgdvnvm (Parque Rosalía de Castro)
- 12:00 h · Mitos y moralejas para los mortales, con Kertix (Avenida Rodríguez Mourelo)
- 12:00 h · Teatrvm: De Nihilo Victoria, con Juan Casaveteiro (Praza Maior)
- 12:15 h · Asalto al pueblo castreño, con Clan de Breogán (Parque Rosalía de Castro)
- 12:30 h · Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi (Praza Maior)
- 13:00 h · Teatrvm: Pesadilla de la noche, con Pinchacarneiro (Praza Maior)
- 13:00 h · Leyendas de la Muralla de Lugo (Puerta de San Pedro)
- 13:30 h · Nacimiento de un pueblo galaico-romano, con las asociaciones de recreación histórica de Lugo (Ronda da Muralla, Mosqueira)
- 16:00 h · Juegos Píticos (Explanada del Pabellón Municipal)
- 17:00 h · Bautizos Celtas (Praza Maior, junto al Círculo de las Artes)
- 17:00 h · Circvs Maximvs Infantil (Explanada del Pabellón Municipal)
- 17:00 h · Taller infantil de elaboración de pulseras y complementos, con Civitas Lvcensis (Parque Rosalía de Castro)
- 17:30 h · Construcción de una coracle, con Tir Na N'Og (Parque Rosalía de Castro)
- 18:00 h · Lavdatio Fvnebris, con Pax Romana (Praza da Constitución)
- 18:00 h · Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi (Praza Maior)
- 18:30 h · Bodas Celtas (Praza Maior, junto al Círculo de las Artes)
- 18:30 h · Aquilea y Amazon se enfrentan en la arena, con Salesiani Lvci Avgvsti (Parque Rosalía de Castro)
- 19:00 h · Teatrvm: De Nihilo Victoria, con Juan Casaveteiro (Praza Maior)
- 21:30 h · Apagado del fuego sagrado de Vesta, con Vestales de Lvcvs Avgvsti (Fondo de la Praza Maior, Templo de las Vestales)
- 22:00 h · Malatitsch, espectáculo con fuego (Praza Anxo Fernández Gómez)
- 22:30 h · Concierto de Abraham Cupeiro (Praza de Santa María)