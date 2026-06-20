Lugo se rinde al Arde Lucus entre gladiadores, tribus castrexas y llenos absolutos

La ciudad de Lugo revive su pasado castrexo y romano sumida en la celebración de una nueva edición del Arde Lucus. Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional, llena las calles desde el pasado jueves y concluirá mañana, domingo 21 de junio.

La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, presidió este sábado por la mañana en la Plaza Mayor la recepción oficial a las tropas y tribus visitantes que participan en esta XV edición del Arde Lucus, un acto que reunió a representantes de veinte agrupaciones llegadas de distintos puntos de la Península y de Europa para compartir con la ciudad una celebración que ya es referente internacional de la recreación histórica.

Uno de los momentos más esperados de cada edición es el circo romano, que volvió a tener un lleno absoluto. Durante el espectáculo los gladiadores romanos demostraron su valía sobre el caballo.

Con un programa conformado por más de 300 actividades, centenares de personas disfrutan de esta fiesta repartidas por diferentes zonas de la ciudad. Este sábado han tenido lugar algunos de sus platos más fuertes: una batalla de gladiadores y el circo romano. Además, a las 20:00 horas arrancó el desfile de tropas romanas y tribus castrexas por las principales vías.

Mañana último día

La edición del Arde Lucus de este 2026 se despedirá este domingo tras una intensa jornada de actividades para todos los públicos.

Domingo 21 de junio