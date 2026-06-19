El Trasan Fest de Oza-Cesuras (A Coruña) no se celebrará este año tras la polémica de 2025

El Trasan Fest no se celebrará este año. Los organizadores del festival, que en los últimos años habían convertido la aldea de Trasanquelos, en Oza-Cesuras, en un punto de encuentro para la música, la gastronomía y la naturaleza, han confirmado que la cita hará una pausa en 2026.

La decisión llega después de una edición de 2025 marcada por el brote de salmonelosis que afectó a numerosos asistentes. Según los datos facilitados entonces por la Consellería de Sanidade, se declararon 94 casos y más de un centenar de personas tuvieron que ser atendidas en centros hospitalarios de las comarcas de A Coruña y Betanzos. El Chuac llegó a atender a unas 50 personas, mientras que los hospitales Quirón y HM Modelo de A Coruña recibieron decenas de pacientes más, algunos de los cuales precisaron ingreso.

La Dirección Xeral de Saúde Pública abrió una investigaciónpara determinar el origen del brote, que las primeras evidencias atribuían a una infección por salmonela. Las pesquisas se centraron en identificar los alimentos y los operadores de restauración que habían participado en el festival.

Pese a que aquella crisis sanitaria marcó la última edición del evento, los organizadores insisten en que la ausencia del Trasan Fest este año no está relacionada con lo sucedido. Según explican, simplemente han decidido tomarse un descanso y hacer una pausa en la trayectoria del festival.

Celebrado en una pequeña aldea de apenas 200 habitantes, el Trasan Fest había logrado consolidarse como una propuesta singular que combinaba conciertos, gastronomía y actividades en plena naturaleza y que atraía a visitantes de distintos puntos de Galicia.

Por el momento, la organización no ha avanzado si el festival regresará en 2027.