Gran churrascada, Los Satélites y tres días de fiesta en esta parroquia de Oleiros (A Coruña)

La parroquia de San Pedro de Nós, en Oleiros, ya tiene todo preparado para celebrar sus tradicionales fiestas patronales, que se tendrán lugar los días 27, 28 y 29 de junio con un programa que combina música, gastronomía, actividades populares y algunas de las orquestas más conocidas del panorama gallego.

Los festejos arrancarán el sábado 27 con una sesión vermú a cargo de Dúo Maracuyá a partir de las 14:00 horas, acompañada de una degustación de chorizos al vino. Ya por la noche, desde las 22:00 horas, la verbena correrá a cargo del propio Dúo Maracuyá y de la orquesta América de Vigo, encargados de animar la primera gran noche festiva.

La programación continuará el domingo 28 con una intensa jornada en la que no faltará la tradición. Desde las 14:00 horas habrá sesión de fuegos y una sesión vermú amenizada por el Grupo Folclórico Os Rueiriños, la agrupación Unión y Fuerza y Gus DJ. Además, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una degustación de callos. La música continuará por la tarde a partir de las 20:00 horas con un pase protagonizado por Unión y Fuerza.

El día grande llegará el lunes 29, jornada dedicada al patrón. A las 13:00 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Pedro, acompañada por la Coral Airiños de Nós. Ya por la tarde, a las 19:00 horas, tendrá lugar una de las citas más esperadas del programa: la gran churrascada popular.

Cartel fiestas San Pedro de Nós 2026 Cedida

La fiesta se despedirá por todo lo alto con una verbena que arrancará a las 22:30 horas y que estará protagonizada por la orquesta Los Satélites