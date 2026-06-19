Así serán las fiestas de San Pedro, en Santiago de Compostela: la programación completa, día a día

Ya hay programación para las fiestas de San Pedro en Santiago de Compostela. La organización del evento ha confirmado, día a día, todas las actividades que habrá. Música, teatro, gastronomía, rutas... Son muchos los planes para pasárselo en grande en uno de los eventos más importantes de este mes de junio en la capital gallega, que recoge el testigo de la noche de San Juan.

"Estabades ansioses e aquí está. Encántanos facernos as remolonas!", indica la comisión en una publicación en redes sociales, en la que comienza a desgranar, día a día, la programación de las fiestas del barrio para este 2026. Así, el jueves "é o mércores de sempre" y empieza en la praza da Lectura para terminar buscando murciélagos y jugando por el barrio.

La primera jornada de celebración dará paso el viernes a los cabezudos, el teatro y mucho baile. "Despois dun xoves ben chill e cheo de amor de barrio...poñémonos juapas para ir ao serán. Non vos pasedes co dansin que hai que reservar algo de forza para sábado", invita la organización.

Y es que el sábado será preciso ir con calzado cómodo para disfrutar la jornada al máximo: "Érguete e toma un bo almorzo continental porque tes un día cargado de música, baile, ciencia, arte e orgullo. Moito orgullo de barrio! Somos un barrio diverso e queremos festexalo a tope".

La fiesta llega a su fin el domingo con la romería. La gastronomía, la música y el buen ambiente protagonizan el cierre de una celebración que muchos esperan con ganas y para la que la organización mantiene abierto un crowdfunding con el objetivo de ayudar a financiarla.

Programación completa

La comisión de fiestas del barrio publicó en las últimas horas la programación completa de las fiestas del barrio, que se prolongarán entre el 25 y el 28 de junio. Esta es la programación completa, día a día:

Jueves 25 de junio

17:30 horas. Banco da Memoria / Praza da Lectura (Rúa da Carricova 5). Habrá intérprete de signos

19:30 horas. Real Banda de Cadeiras Encartables, con salida de la praza da Lectura (Rúa da Carricova 5)

20:30 horas. Pregón a cargo de Nathalie Budiño y Sandra Garrido en el Cruceiro de San Pedro. Habrá intérprete de signos

21:30 horas. Coro Unitario en la praza da Angustia

22:30 horas. Faia Díaz & Bleuenn Le Friec no Adro da Angustia

00:00 horas. Ruta Morcegueiro con Morcegos de Galicia. Salida de la plaza da Igrexa, con reserva previa en festasdobarrio@gmail.com

00:00 horas. O Misterio da Luz. Yincana para personas adultas, con salida de O Adro da Angustia. Los grupos serán de cuatro o cinco personas y las reservas deben hacerse en festasdobarrio@gmail.com

Viernes 26 de junio

18:00 horas. Pasacalles de los cabezudos con Cincocentos. Rúa de San Pedro 111

18:00 horas. Malfeitas teatro presenta Asesinato a los postres en la Escola Unitaria

20:00 horas. Concierto de Fuego Lolita de CX Almáciga en la Cruz de San Pedro

20:45 horas. Concierto de Xalundres de CX Almáciga en la Cruz de San Pedro

21:00 horas. Carauta teatro presenta Unha casa de tolos. CX Don Bosco

El viernes, además, será posible disfrutar de la Pandereitada Sideral en la praza 8M. Esta es la programación:

20:30 horas. Aula de Baile Tradicional con Rebeca Tallón

21:30 horas. Requinta de Lampai

23:00 horas. Balteira

01:00 horas. Foliada

Sábado 27 de junio

11:00 horas. Alboradas con As Pallocas y Doners&Kebaps

11:00 a 13:00 horas. Taller de collage colaborativo Eu recorto, ti pegas, por Diego Estebo. En el CGAC

11:00 a 13:00 horas. Taller de cadáveres exquisitos Pinto porque me toca, por Lucía Amoedo y Sofía Mediero. En el CGAC

12:00 a 13:00 horas. Taller Pezas de froita e música electrónica, por Juanma LoDo. En la Cruz de San Pedro

13:00 horas. Sesión vermú con el Trío la Noche de O Grove. En la praza 8M

17:00 A 19:00 horas. Jam de apoyo a Camps Breakerz Gaza x Break Inclán. En la praza da Lectura

17:30 a 20:30 horas. Juegos Vaidavai y pintacaras. En la praza da Angustia

19:00 horas. Ruta Paxareiro por SEO BirdLife, con salida de la praza de la Iglesia de San Pedro. Hay que reservar previamente en festasdobarrio@gmail.com

19:00 horas. Bailar o Barrio con Andrea Quintana y M.Wilson. El punto de encuentro es la Cruz de San Pedro

20:00 horas. Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela en Concheiros

21:00 horas. Carauta Teatro presenta Unha casa de tolos en el Centro Don Bosco

El mercado social se celebrará todo el día, mientras que conforme el día da paso a la noche dará comienzo la Noite do Lastro en la praza 8M. Estas son las actuaciones previstas:

Ataque Escampe

Averío. Reserva Natural Travesti

DJ Lúa Gándara y Badaladas orgullosas

Domingo 28 de junio

11:00 horas. Alboradas con Não faz mal y Airiños do Maycar

13:00 horas. Baile tradicional de A Xuntanza en la Cruz de San Pedro y la praza 8M

La romería del parque de Belvís se celebrará el domingo al mediodía con pulpo y churrasco, así como una barra de bebidas a cargo de la comisión, que pide a los asistentes que lleven "copo e cartos da casa". La jornada estará amenizada por la Asociación de Xogos Tradicionais de Compostela y un bingo musical.