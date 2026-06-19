Caión, en A Laracha (A Coruña), estrena su Festa Charramandeira con música, gastronomía y tardeo

Caión, en A Laracha, se prepara para acoger la primera edición de la Festa Charramandeira, una nueva propuesta impulsada por la Asociación Cultural Arume que nace con la idea de dar la bienvenida al verano con una jornada festiva, abierta y pensada para todos los públicos. La cita será el 20 de junio y busca convertir la localidad en un punto de encuentro lúdico y participativo.

El programa arrancará a partir de las 13:00 horas con una charanga, que pondrá música y ambiente en las calles desde primera hora de la tarde. A continuación se celebrará una sesión vermú, concebida como un espacio de convivencia para vecinos y visitantes en un ambiente relajado y festivo.

Ya en horario de tarde, desde las 17:30 horas, la jornada continuará con una sesión de DJs, que dará paso al denominado tardeo, prolongando la celebración con música y un ambiente más desenfadado. La organización ha diseñado esta parte del evento para favorecer la continuidad de la fiesta durante toda la tarde.

Además de la oferta musical, la Festa Charramandeira contará con puestos de comida, juegos populares y un photocall, elementos que completan una programación pensada para disfrutar de una jornada al aire libre.

La organización invita a los asistentes a acudir con ropa colorida, original y sin complejos, reforzando el carácter festivo, divertido y desenfadado de la celebración.