Así será el IV Ventorrillo Orgulloso de A Coruña: música, diversidad y actividades para todos

El barrio del Ventorrillo volverá a teñirse de los colores del arcoíris con la celebración de la cuarta edición del Ventorrillo Orgulloso, una cita que combinará reivindicación, cultura y convivencia vecinal el próximo 20 de junio bajo el lema "Orgullo de barrio, orgullo de todes".

La programación arrancará a las 13:30 horas con una sesión vermú a cargo del grupo The Feedback, que servirá de punto de partida para una jornada en la que tampoco faltarán propuestas gastronómicas, actividades culturales y actuaciones musicales.

Uno de los momentos centrales del evento llegará a las 18:00 horas con la lectura del manifiesto de los colectivos LGTBIQ+, una acción que volverá a poner el foco en la defensa de la diversidad y la igualdad.

Previamente, la drag queen La Brillos protagonizará dos intervenciones, programadas a las 17:30 y a las 18:30 horas, mientras que el cierre musical correrá a cargo de Zeltia y May, cuya actuación está prevista para las 19:15 horas.

Churrasco, artesanía y actividades durante toda la jornada

Además de las actuaciones, el programa incluye un churrasco popular organizado por el Distrito Ventorrillo FS y un mercadillo de artesanía que acompañará las actividades previstas a lo largo del día.

La celebración contará también con la presencia de una unidad móvil de VIHxia para la realización de pruebas rápidas de detección y con una exposición dedicada a los murales realizados por los artistas Yanina Torres y Brais Rguez entre 2023 y 2026.

La iniciativa está organizada por la Asociación Vecinal Ventorrillo y cuenta con la colaboración del Concello da Coruña.

El Ventorrillo Orgulloso se ha consolidado en los últimos años como una de las celebraciones del Orgullo más singulares de A Coruña, apostando por un formato de proximidad que combina la reivindicación de los derechos del colectivo LGTBIQ+ con la participación vecinal y la dinamización cultural del barrio.