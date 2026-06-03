Labañou y San Roque, en A Coruña, celebran su tradicional Festa dos Porcos el 13 de junio

Los barrios de Labañou y San Roque celebrarán el próximo sábado 13 de junio una nueva edición de la Festa dos Porcos, que tendrá su epicentro en la Plaza de la Tolerancia. La fiesta, recuperada en 2019 e inspirada en la romería popular que se celebró hasta los años 60, volverá a llenar la zona de música, comida, juegos, talleres y mucha diversión.

Como viene siendo habitual en los últimos años, será una celebración durante toda la jornada, con espectáculos y actividades para todos los públicos, incluidos juegos tradicionales para los más pequeños y el espectáculo de circo de Patty Diphusa. El pregón correrá a cargo de antiguos miembros de la asociación vecinal del barrio, que cumple 50 años.

Además, y tras el éxito del pasado año, volverá a celebrarse una comida popular con arroz con cerdo para unas 500 personas a precios populares.

Cartel Festa dos Porcos 2026 Cedida

Por supuesto, habrá música durante toda la jornada, con las actuaciones de los Combos de Música Moderna del Conservatorio Profesional de Música —situado en el barrio—, Donaire, las pandereteiras de la asociación de vecinos y la Lilicleta. Los platos fuertes llegarán a partir de la tarde con La Yaya DJ, Adhara&Ritman, Los Jinetes del Trópico, A Banda da Balbina y Omiri, el proyecto de música electrónica y folk del artista portugués Vasco Ribeiro Casais.

Será la actuación que pondrá el broche final a un fin de semana de fiesta y celebración de la música en gallego y, en este caso, también de la llegada de artistas desde Portugal. El día anterior (viernes 12) y en la misma plaza, junto a la Escuela de Náutica, tendrá lugar la tercera edición del festival Aquí Tamén Se Fala, donde la artista portuguesa Carolina Deslandes será cabeza de cartel de un certamen en el que también actuarán De Ninghures, Kid Mount y Apolo18.

Los horarios de las actuaciones de la Festa dos Porcos, así como más detalles y sorpresas, serán confirmados la próxima semana.

Este año, el cartel ha sido obra del dibujante Alberto Taracido, basado en imágenes antiguas del barrio de Labañou.