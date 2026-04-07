París de Noia y Mago de Oz se reúnen en una fiesta tradicional a finales de abril con degustación de champiñones

Actuación del Mago de Oz y de la orquesta París de Noia Instagram de Mago de Oz y del Concello de Culleredo

Galicia se prepara para otra de sus fiestas tradicionales que lleva años sorprendiendo a vecinos y visitantes. El municipio de Ordes (A Coruña) ya lo tiene todo preparado para celebrar la XXXV Festa do Champiñón con un cartel plagado de grandes artistas y, como no, verbenas de gran renombre en la comunidad.

El viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril tendrá lugar esta fiesta tradicional de Ordes, a 40 minutos de A Coruña ciudad y a media hora de Santiago de Compostela. "Tres días de ambiente, música e a mellor gastronomía co champiñón como gran protagonista", comentan desde la organización.

Mondra, Mago de Oz y París de Noia

La Festa do Champiñón de Ordes aterriza este 2026 con una programación súper completa durante todo el fin de semana. No faltarán los conciertos de artistas de renombre en directo, degustaciones de champiñones y servicio de pulpeira, para que todas las barrigas estén contentas.

Mago de Oz y Mondra son dos de los protagonistas de esta edición, quienes pondrán a toda la localidad patas arriba con sus increíbles shows. "Dous concertos de alto nivel para facer vibrar Ordes e converter a vila no epicentro da música esa fin de semana", indicaban desde las redes de la organización.

Como cualquier buena fiesta en Galicia, las orquestas son otro plato fuerte de la programación. París de Noia, La Fórmula y Capitol, sorprenderán con sus espectáculos para disfrutar del auténtico verbeneo.

Y, por supuesto, mucha comida. Durante el fin de semana habrá diferentes degustaciones de champiñones, tanto gratuitas como en los locales de hostelería durante el sábado y el domingo. Además, también habrá servicio de pulpeira.

Este es el cartel oficial y la programación completa durante todo el fin de semana:

Viernes 24 de abril

Verbena con la orquesta La Fórmula

Concierto de Mondra

Sábado 25 de abril

Pasacalles con Embruxo Gaiteiros y A.C. Camiño Real de Poulo

Showcooking con degustación gratuita de champiñones

Sesión vermú con Charanga TNT y DJ Jesusinho

Sabor Tropical (exhibición escuela de baile Tropicalia)

Actuación del grupo Finisterre

Concierto de Mago de Oz

Domingo 26 de abril