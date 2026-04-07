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París de Noia y Mago de Oz se reúnen en una fiesta tradicional a finales de abril con degustación de champiñones
La degustación de champiñones y el servicio de pulpeira acompañarán a los conciertos de artistas de renombre durante todo el fin de semana
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Galicia se prepara para otra de sus fiestas tradicionales que lleva años sorprendiendo a vecinos y visitantes. El municipio de Ordes (A Coruña) ya lo tiene todo preparado para celebrar la XXXV Festa do Champiñón con un cartel plagado de grandes artistas y, como no, verbenas de gran renombre en la comunidad.
El viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril tendrá lugar esta fiesta tradicional de Ordes, a 40 minutos de A Coruña ciudad y a media hora de Santiago de Compostela. "Tres días de ambiente, música e a mellor gastronomía co champiñón como gran protagonista", comentan desde la organización.
Mondra, Mago de Oz y París de Noia
La Festa do Champiñón de Ordes aterriza este 2026 con una programación súper completa durante todo el fin de semana. No faltarán los conciertos de artistas de renombre en directo, degustaciones de champiñones y servicio de pulpeira, para que todas las barrigas estén contentas.
Mago de Oz y Mondra son dos de los protagonistas de esta edición, quienes pondrán a toda la localidad patas arriba con sus increíbles shows. "Dous concertos de alto nivel para facer vibrar Ordes e converter a vila no epicentro da música esa fin de semana", indicaban desde las redes de la organización.
Como cualquier buena fiesta en Galicia, las orquestas son otro plato fuerte de la programación. París de Noia, La Fórmula y Capitol, sorprenderán con sus espectáculos para disfrutar del auténtico verbeneo.
Y, por supuesto, mucha comida. Durante el fin de semana habrá diferentes degustaciones de champiñones, tanto gratuitas como en los locales de hostelería durante el sábado y el domingo. Además, también habrá servicio de pulpeira.
Este es el cartel oficial y la programación completa durante todo el fin de semana:
Viernes 24 de abril
- Verbena con la orquesta La Fórmula
- Concierto de Mondra
Sábado 25 de abril
- Pasacalles con Embruxo Gaiteiros y A.C. Camiño Real de Poulo
- Showcooking con degustación gratuita de champiñones
- Sesión vermú con Charanga TNT y DJ Jesusinho
- Sabor Tropical (exhibición escuela de baile Tropicalia)
- Actuación del grupo Finisterre
- Concierto de Mago de Oz
Domingo 26 de abril
- Pasacalles con A.C. Leira Gaiteiros, A.C. Pandeireteiras de Ardevento e A.F. Sementes da arte
- Pasacalles con la Banda de Música de Ordes
- Charanga BB+
- Showcooking y degustación de champiñones
- Actuación de la Banda de Música de Ordes
- Sesión vermú con Grupo Alaska
- Gran verbena con París de Noia y Capitol