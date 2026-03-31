A Coruña tendrá su propia Feria de Abril: O Ventorrillo vuelve con sus artistas de barrio

El barrio de O Ventorrillo volverá a llenarse de lunares, música y buen ambiente con su ya tradicional Feria de Abril. La edición de este año, que se celebrará el próximo 18 de abril, llega además con alguna novedad.

Aquí no hay grandes nombres de fuera. Aquí se suben al escenario artistas de casa, vecinos del barrio que, de la misma forma, sorprenden por su arte.

La jornada arrancará desde por la mañana acompañada por la voz de Judith Cundins. Será la encargada de poner ritmo a esa primera parte del día en la que el vermut empieza a mezclarse con los primeros rebujitos.

Pero será al mediodía cuando llegue el turno de Cachorro, como una de las incorporaciones de este año. Nada mejor para estas fiestas que los clásicos rumberos acompañados por una guitarra española.

Para el tardeo estaráCompadres de dos orillas, una de las presencias habituales en este tipo de citas y muy vinculada al ambiente musical del barrio.

Ya por la tarde, el tardeo seguirá con más actuaciones para mantener el ritmo y el ambiente festivo durante toda la jornada.

Y, como no podía ser de otra manera, repetirá uno de los clásicos de la feria: Grupo Triana, que vuelve un año más como parte imprescindible del cartel.

Mucho más que música

Pero la Feria de Abril del Ventorrillo no es solo escenario. Durante todo el día habrá también mercadillo de artesanos. Y, por supuesto, no faltará lo imprescindible: los rebujitos. Ese punto que termina de meterte de lleno en el ambiente y que convierte cualquier rincón del barrio en una pequeña caseta andaluza.

El encuentro será donde todos los años. En la calle Alcalde Salorio Suárez, justo encima del Gadis.