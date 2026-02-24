Un pueblo de 280 habitantes cerca de A Coruña contrata a la Orquesta Panorama para sus fiestas

Si hace poco se anunciaba que la orquesta Panorama formará parte del Camiño Norte Fest, un festival que se celebrará en Ribadeo (Lugo), ahora ya se conoce cuál será su primera actuación gratuita. Tendrá lugar en una fiesta cerca de A Coruña en la que estarán acompañados por la Discoteca Móvil Pirámide.

"De un pueblo pequeño… para hacer algo muy grande". Así anunciaba la comisión de fiestas de Codeso, una parroquia del municipio de Boqueixón (A Coruña), el cartel para celebrar la IV Codefest, que se celebrará el 1 de abril de 2026 para empezar el mes con buen pie.

"Codeso va a arder"

La cuenta atrás ya ha comenzado en Codeso. Esta pequeña parroquia del municipio de Boqueixón (A Coruña), situada a menos de media hora de Santiago de Compostela y con apenas 280 habitantes, se prepara para vivir una noche muy especial con la celebración de la cuarta edición de la Codefest.

El próximo 1 de abril, a partir de las 22:30 horas, la música llegará al pueblo con la primera actuación gratuita de la orquesta Panorama este 2026, tal y como ha indicado la organización en sus redes sociales, que ha querido apostar fuerte para convertir esta nueva edición del Codefest en algo increíble.

La entrada será totalmente gratuita, por lo que se espera gran cantidad de interesados, tanto vecinos del lugar como visitantes.

La fiesta no terminará cuando Panorama baje el telón. La Discoteca Móvil Pirámide XL continuará hasta el amanecer con DJ Marcos Kintana al frente, garantizando horas de música y baile. A todo ello se sumará la tradicional pulpeira, que estará a cargo de Piñeiros Pulpeira, poniendo el sabor gallego al evento.

"Luces, sonido, espectáculo… y un ambiente que no se vive en ningún otro sitio". Durante horas, este pueblo será uno de los lugares de mayor fiesta en Galicia. "Una noche que va a reventar Codeso", afirman.