Si eres amante de las filloas, debes ir a esta fiesta gallega este fin de semana: hasta 20.000 unidades

El Carnaval está aquí, y eso solo puede significar una cosa: es temporada de filloas o freixós. Huevos, harina, azúcar y leche son los ingredientes básicos para elaborar este postre típico gallego, aunque hay quien sustituye la leche por caldo o incluso sangre de cerdo fresca.

Los freixós, como se conoce a las filloas en la zona de Ferrolterra, se pueden elaborar en casa, comprar en tiendas especializadas o degustar en eventos como la 45ª Feira do Grelo, que se celebra este fin de semana, los días 14 y 15 de febrero, en As Pontes (A Coruña).

Hasta 20.000 freixós entre el sábado y el domingo

Filloas Shutterstock

Un año más, la Feira do Grelo de As Pontes contará con dos protagonistas indiscutibles en su edición número 45: las razas autóctonas gallegas y la freixoeira, el utensilio de cocina, tradicionalmente una sartén, utilizado para cocinar las filloas.

La freixoeira, presente en la feria desde 1987, se ha consolidado como uno de los emblemas culinarios de As Pontes. En sus primeros años, la máquina elaboraba 80 freixós por pasada; hoy alcanzan las 200 unidades por hora, convirtiéndose en un punto de encuentro culinario y social.

Este 2026, la freixoeira abrirá el sábado 14 de 09:00 a 13:30 horas y el domingo 08:00 a 14:00 horas, con lotes de diez freixós a 5 euros y un máximo de veinte unidades por persona. "Además de mantener viva esta tradición culinaria, la freixoeira sigue siendo un espacio de encuentro social y de transmisión de la gastronomía ligada al Entroido y a los grelos", apuntan fuentes municipales.

De forma paralela, la avenida da Coruña será otro de los focos principales de la Feira do Grelo. En la carpa de Boaga se podrán ver ejemplares de gallina de Mos, oveja gallega, cabra gallega y potro gallego, convirtiéndose en un atractivo especial para todos los públicos.

La carpa abrirá el sábado de 10:00 a 20:00 horas y ofrecerá información sobre el proceso de cría y cómo integrar estas razas en una explotación. Además, habrá degustaciones entre las 12:30 y las 15:00 horas.

El domingo abrirá de 10:00 a 16:00 horas, con una nueva degustación de 12:00 a 15:00 horas, en colaboración con Autga.

La programación de la Feira do Grelo de As Pontes incluye también una charla sobre las razas autóctonas, la comercialización de sus producciones y el impacto de la nueva PAC post 2028 y del acuerdo Mercosur en las explotaciones gallegas.

"Será el sábado 14 de febrero a las 11:30 horas en la plaza de América, con la participación de la Oficina Agraria das Pontes, representantes de BOAG y del cocinero Antonio Díaz", detalla el Ayuntamiento en un comunicado.