Fecha confirmada: la macrofiesta más esperada de Galicia se celebrará el 21 de febrero hasta altas horas de la madrugada

Las fiestas de los pueblos son uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes. Entre el calendario de celebraciones destaca La Mikaela de Buño, una fiesta que nació en los años 70 y que ha crecido hasta convertirse en una de las macrofiestas más esperadas.

El sábado de Piñata, Buño se convertirá en el corazón del Carnaval de la Costa da Morte, con La Mikaela, una figura femenina gigante, rubia y de ojos azules, como gran protagonista, junto a la música y el ambiente festivo.

Música y fiesta hasta altas horas de la madrugada

Los vecinos de Buño esperan con ilusión la llegada de La Mikaela, que transforma cada rincón del pueblo en un escenario de diversión, disfraces y música hasta altas horas de la madrugada, de la mano de reconocidos DJs del panorama local, nacional e internacional.

En esta ocasión, La Mikaela de Buño se celebrará el sábado 21 de febrero y lo hará por todo lo alto, con una jornada completa de música, fiesta y buen ambiente. Además del propio festejo, la organización ha previsto una sesión vermú para comenzar la celebración desde bien temprano.

La organización del evento dio a conocer hace unos días el cartel de la edición de 2026 y, a priori, todo apunta a que será una de las grandes citas del año, ya que contará con la presencia de Dani Moreno, Dany BPM, DJ Charlie, DJ Roy, DJ Jossi, Drewkorme, Dani Villa, David Correa y Brais Pazo.

"En esta 3ª edición de La Mikaela la electrónica toma el control. Prepárate para sumergirte en ritmos techno, beats hipnóticos y energía imparable mientras nuestros artistas llenan Buño de sonido y adrenalina", animan desde la organización.

Con esto, La Mikaela promete una 3ª edición con la que experimentar un "viaje sonoro apoteósico que no olvidarás",con djs locales de la Costa da Morte y otros del panorama nacional e internacional. "Cada actuación está pensada para hacerte bailar sin parar y vivir una experiencia única", explican en su página web.

El festival abrirá sus puertas el sábado 21 de febrero a las 20:00 horas. Para acceder al recinto será necesario adquirir previamente la entrada, cuyo precio es de 13 euros más 1,30 euros en concepto de gastos de gestión, e incluye una consumición.

Para facilitar la llegada y el regreso de los asistentes desde diferentes puntos, el festival contará con un servicio de autobuses. Los horarios y paradas se anunciarán próximamente en la web www.festikar.com y en las redes sociales de La Mikaela.

A mayores, habrá una zona habilitada para autocaravanas y también zona de acampada. "En el caso de la acampada, cada asistente será responsable de su propio material y pertenencias, no haciéndose la organización responsable de posibles incidencias", advierten.

Así, el sábado 21 de febrero se vivirá una jornada única e inolvidable de música electrónica, en la que los asistentes estarán además invitados a acudir ataviados con sus disfraces más alocados para poner el broche de oro al Carnaval.