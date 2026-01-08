La fiesta gallega donde comer callos hasta reventar: menú de 30 euros, orquesta Los Satélites e hinchables gratis

¿Es invierno y hace frío? No importa, porque en Galicia eso nunca es una excusa para dejar de disfrutar de una buena fiesta, con rica comida gallega y una de las orquestas más representativas de la comunidad. Esto lo saben muy bien en Vilamar, una parroquia de Barreiros (Lugo), donde este sábado 10 de enero celebran su XIII Festa dos Callos.

Este año, la fiesta cuenta con aforo limitado y el plazo de reserva de plazas ya ha finalizado. No obstante, todavía estás a tiempo de conseguir tu sitio y disfrutar de un menú con el que vas a comer hasta reventar: la organización acaba de abrir una lista de reserva para cubrir posibles bajas. Te contamos todo lo que debes saber sobre esta fiesta.

XIII Festa dos Callos en Vilamar

La parroquia de Vilamar, en el municipio lucense de Barreiros, se prepara para celebrar una de las citas gastronómicas más esperadas: la XIII Festa dos Callos, que tendrá lugar el sábado 10 de agosto en el campo da festa, a partir de las 21:30 horas.

La velada girará en torno a un completo y contundente menú. Los asistentes podrán degustar callos y costilla asada. acompañados de pimientos y patatas, además de postre, bebida, café y chupito. El precio del menú será de 30 euros para adultos, mientras que los más pequeños, de entre 6 y 12 años, podrán asistir por 11 euros, lo que convierte la fiesta en una opción ideal para disfrutar en familia.

El evento se celebrará en un local cerrado con calefacción, garantizando comodidad independientemente del tiempo. Además, habrá colchonetas gratuitas para los niños, pensadas para que los más pequeños también se diviertan mientras los mayores disfrutan de la cena y la música.

La animación musical correrá a cargo de la reconocida Orquesta Los Satélites, una de las formaciones más emblemáticas de Galicia, que pondrá a bailar al público con su amplio repertorio. La fiesta continuará con la sesión del DJ Conxuro, asegurando la mayor diversión.

La comida será elaborada por el catering Chao de Brea. Una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía gallega y las fiestas populares de Galicia.