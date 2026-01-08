Fecha confirmada: Wake Up celebrará en A Coruña una gran fiesta de Carnaval el 16 de febrero

El año no ha hecho más que empezar, pero la agenda de A Coruña ya comienza a llenarse de todo tipo de planes: talleres, conciertos, visitas guiadas, exposiciones e incluso fiestas con la vista puesta en el Carnaval.

El Carnaval se vive con especial intensidad en A Coruña. Las calles se llenan de alegría, los disfraces salen a relucir y la música y la fiesta se convierten en las grandes protagonistas, alargándose hasta altas horas de la madrugada.

Wake Up organiza un "fiestón" por Carnaval

Este 2026, el Carnaval se celebrará a mediados de febrero y, aunque todavía no se conocen muchos detalles, sí sabemos que A Coruña acogerá una gran fiesta de la mano de Wake Up.

Ya es oficial: Wake Up regresa a A Coruña el mes de febrero y lo hace con una fiesta que promete dar mucho de qué hablar. "Aquí no se para. Siempre más y siempre mejor. Reserva la fecha porque el lunes de Carnaval se baila en casa", anuncian en un reciente comunicado.

En concreto, la cita será el 16 de febrero y, por ahora, los artistas invitados siguen siendo toda una incógnita, ya que Wake Up aún no ha desvelado el cartel. "Pronto lo desvelamos, habrá que aguantar un poquito más", señalan desde la organización.

Eso sí, Wake Up garantiza un auténtico "fiestón", algo que no sorprende si se tiene en cuenta la trayectoria de la marca, conocida por sus eventos en la ciudad. Entre sus últimas propuestas destacan el tardeo de Navidad y la fiesta de Año Nuevo, con un cartel de primer nivel.

De cara a 2026, la agenda de Wake Up incluye numerosas citas, entre ellas la esperada fiesta del Lunes de Carnaval, el 16 de febrero, que se suma a la oferta de ocio propia de estas fechas y garantiza una noche de diversión a cubierto, independientemente de las inclemencias meteorológicas.

El anuncio se ha hecho público hace apenas unas horas, pero ya corre como la pólvora entre los seguidores de las fiestas de Wake Up, que no dudan en marcar en su calendario su fecha estrella de febrero: el lunes de Carnaval.