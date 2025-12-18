La fiesta gallega con casi 200 años de historia que se celebra antes de Nochebuena con degustaciones gratuitas

El invierno está lleno de actividades, desde planes acogedores en casa como manualidades a visitas a mercados navideños o escapadas para disfrutar de la gastronomía local.

Precisamente, en el ámbito gastronómico, el municipio de Vilalba (Lugo) ya tiene todo listo para celebrar su tradicional Feria del Capón, con más de 200 años de historia.

Degustaciones de capón, food trucks y mucho más

La Feria del Capón se celebrará el próximo domingo 21 de diciembre, con un completo programa de actividades que incluye la entrega de premios a los mejores criadores, degustaciones gratuitas de esta apreciada carne y animación musical.

La jornada comenzará a primera hora del día. La apertura de la feria está prevista para las 10:00 horas y la entrega de premios, de la mano de Iván Calaza, tendrá lugar a las 11:30 horas.

Una hora más tarde, a las 12:30 horas, abrirán los food trucks al público con diferentes especialidades gastronómicas. A continuación, la música correrá a cargo de Minibanda, y a las 14:00 horas se ofrecerán degustaciones gratuitas de carne de capón.

Pero, ¿qué hace tan especial a la carne de capón? La palabra capón deriva del griego kapón y el diccionario de la lengua española la define como: "pollo que se castra cuando es pequeño y se ceba para comerlo".

Este manjar, tradicionalmente consumido en Navidad, se distingue por su carne jugosa y su sabor intenso. Su fama se remonta casi 200 años, ya que hay registros de la Feria de Vilalba que datan de 1835.

Para su comercialización, el capón se prepara de una forma muy especial, y la cantidad de grasa actúa como indicador de la calidad del engorde. Se presenta en cestas de mimbre o madera, rellenas de paja y cubiertas con un paño blanco.

Gracias a este cuidado proceso, el Capón de Vilalba ha alcanzado fama y renombre tanto dentro como fuera de Galicia, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao, e incluso viaja a Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido.

Aunque cada familia mantiene su propia receta, entre las más populares destacan el Capón de Vilalba con fabas de Lourenzá, preparado en canelones, relleno, guisado o acompañado de otros productos de la tierra.