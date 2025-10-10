O Ventorrillo despide este fin de semana las fiestas de los barrios de A Coruña de 2025

El barrio coruñés de O Ventorrillo se prepara para vivir uno de sus momentos más esperados del año. Hasta el domingo 12 de octubre, coincidiendo con la Fiesta Nacional de España, sus calles se llenarán de música, tradición y ambiente festivo con una completa programación pensada para todos los públicos.

Cuatro días de actividades, verbenas y tradición

Las celebraciones arrancaron ayer jueves 9 de octubre con un concierto de la banda Colorado, que dio el pistoletazo de salida a unas fiestas organizadas con la implicación de los vecinos y entidades del barrio.

El viernes 10 será el turno del pregón, a cargo de María García Nieto (Meiga Maior 2018) y Óscar Castro Corgo, administrador de la Cociña Económica. Tras el acto, la orquesta Los Satélites tomará el relevo con una verbena que promete llenar la noche de ritmo y baile, acompañada por las sesiones de Keys DJ y By.Kokee.

Mercado, música y animación durante el fin de semana

El sábado 11 la jornada arrancará a las 11:00 horas con la apertura del mercadillo artesano “O Mercado do Vento”, que reunirá a creadores locales y propuestas de artesanía. La mañana incluirá además un cuentacuentos infantil, una exhibición de baile swing y lindy hop y una sesión vermú con Xilo e Carlos y By.Kokee.

Por la tarde, el barrio seguirá vibrando con una exposición de armas antiguas, el coro Somos Voces, un concurso de karaoke y la gran verbena de la orquesta Fania Blanco Show, una de las más esperadas del programa. La noche se cerrará con un concierto de Iván es Juan.

Domingo festivo con pasacalles y misa

El domingo 12 de octubre, coincidiendo con la Fiesta Nacional de España, las celebraciones comenzarán con un pasacalles de Espadana Tradicional y una misa en la Parroquia del Pilar. No faltarán la exhibición de sevillanas del grupo Triana y una sesión vermú con Aixa Romay, que pondrá el broche final a cuatro días de festejos.

Programa completo de las Fiestas de O Ventorrillo 2025

Jueves, 9 de octubre

21:00 h: Concierto de Colorado

Viernes, 10 de octubre

17:30 h: Pasacalles con Os Viqueiras

19:30 h: Ofrenda floral a Pucho Boedo (Centro Cívico de A Silva)

20:30 h: Pregón y homenaje a Pucho

22:00 h: Verbena con Los Satélites + sesión DJ (Keys DJ y By.Kokee)

Sábado, 11 de octubre

11:00 h: Mercadillo artesano O Mercado do Vento

12:15 h: Cuentacuentos infantil

12:45 h: Miña Xoia con Asociación Espadana Tradicional

13:15 h: Exhibición de swing y lindy hop (Revolta Swing)

13:45 h: Sesión vermú con Xilo y Carlos

15:30 h: Sesión vermú infinita con By.Kokee

18:30 h: Exhibición de armas antiguas y lucha con espada

19:00 h: Actuación del coro Somos Voces

20:00 h: Concurso de karaoke

22:00 h: Verbena con Fania Blanco Show

23:30 h: Concierto de Iván es Juan

Domingo, 12 de octubre