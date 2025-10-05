¿Qué hacer en A Coruña hoy, domingo 5 de octubre, por las fiestas del Rosario 2025?

¿Qué hacer en A Coruña hoy, viernes 3 de octubre, por las fiestas del Rosario 2025?

Las fiestas del Rosario llegan a su fin. La última jornada de las fiestas del Rosario en A Coruña ofrece este domingo un cierre lleno de música y ambiente festivo en el centro de la ciudad.

La programación arranca a las 12:00 horas en la Praza da Constitución con un concierto conjunto de la Banda Municipal de Música da Coruña y la agrupación A.C. Donaire, que promete un repertorio para todos los públicos.

A partir de las 13:30 horas, la fiesta se traslada a la Rúa Travesas para disfrutar de una sesión vermú con el grupo Clandestinos, que pondrá el broche final a los días de celebración con ritmo y buen ambiente.

Así, A Coruña pone punto y final a unas fiestas del Rosario que han combinado música, magia y actividades para todos los vecinos y visitantes.