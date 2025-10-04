¿Qué hacer en A Coruña hoy, sábado 4 de octubre, por las fiestas del Rosario 2025?

Las fiestas del Rosario de A Coruña continúan este sábado con una programación que combina conciertos, magia y sesiones musicales para todos los públicos. La jornada arranca a las 12:45 h con el concierto de Hilo e Carlos en la Praza de Recarregal, seguido a las 13:00 h por Polbeira en el mismo escenario.

A mediodía, a partir de las 14:00 h, los asistentes podrán disfrutar de una sesión vermú con The Cruce en la Porta de Aires. Por la tarde, la magia toma protagonismo con el Mago Román a las 17:00 h en la Praza de Recarregal.

Ya entrada la noche, los conciertos regresan con Mü2 (Especial U2) a las 21:00 h, seguido de Alga a las 22:45 h, ambos en la Praza de Recarregal. La jornada cerrará con una sesión de DJ Puhra a la 00:15 h en la Praza da Constitución.

Programación completa del sábado