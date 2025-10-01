Aterriza en A Coruña un modelo de fiesta drag que triunfa en Madrid: "No solo somos ocio nocturno"

A Coruña es una ciudad muy activa que combina una gran diversidad de propuestas de ocio. Desde exposiciones culturales o conciertos en gran formato hasta espectáculos de teatro, pasando también por fiestas temáticas.

Con el objetivo de acercar la cultura drag al público coruñés, un grupo de artistas ha preparado en A Coruña un evento muy especial para el 18 de octubre. Se llama It's time for drag y busca romper con la idea de que este tipo de espectáculos se limitan al ocio nocturno.

Espectáculos en directo, sorteos y mucho más

La escena drag forma parte esencial de la cultura coruñesa y de su vibrante ocio nocturno. El transformismo combina moda, música y humor, y al mismo tiempo se convierte en un símbolo de empoderamiento frente a la discriminación.

Para acercar este espectáculo al público de A Coruña, ha surgido una nueva fiesta en la ciudad: It's time to drag. Este modelo de fiesta triunfa en grandes ciudades como Madrid, Bilbao y Barcelona, y busca desvincularse del ocio nocturno tradicional a través de una propuesta innovadora.

"No solo actuamos en un escenario frente a cuatro o cinco borrachos, que nos encanta, pero hay otras cosas detrás", señala Escalartina Pier a este medio. La fiesta se celebrará el 18 de octubre en la sala Pantalán, comenzará a las 20:00 horas, antes de la puesta de sol, y se prolongará hasta la medianoche.

It's time for drag reúne lo mejor de Galicia para traer el evento del año a A Coruña: seis performers, sesión DJ, sorteos en vivo y shows de alto nivel. "Que no os lo cuenten porque va a ser un espectáculo y habrá sorpresas", promete la organización.

En una conversación con este medio, Escarlatina Pier espera que este evento sirva para fortalecer los lazos con la comunidad drag en Galicia y también a nivel nacional. Tanto es así que habrá una batalla de Lypsync Battle en directo, cuyo ganador obtendrá una actuación en la próxima fiesta.

"Nos gustaría que el público disfrutara de la parte más artística del drag, no tanto del circo", señala Escarlatina Pier, quien añade que están gratamento sorprendidas, ya que la primera tanda de entradas se agotó en menos de 24 horas. "No esperábamos una acogida tan fuerte", confiesa.

En esta primera edición, It's time for drag contará con las actuaciones de Yasmine Lutar, Nomi Bull, Escarlatina, Kelly Amethyst, Ms Rrrita y Cloe Savage. Las entradas, disponibles por 20 euros, incluyen regalo de bienvenida, cóctel y chupito de apertura, una consumición, acceso a todos los sorteos y shows en directo.

"El talento drag está listo para brillar, y que esta cita se convirtiera en mensual sería increíble", afirma. Por ahora, el evento será bimensual y coincidirá con fechas señaladas, como Navidad y Carnaval.