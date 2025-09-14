Ofrecido por:
El barrio de Monte Alto (A Coruña) celebrará sus fiestas del 20 al 21 de septiembre
Habrá conciertos gratuitos de A Banda da Loba y Loita Armada, actividades infantiles, pasacalles y homenajes a la memoria histórica del barrio
A Coruña todavía no ha bajado el telón a sus fiestas de verano. Quedan las de Monte Alto. El barrio coruñés se prepara para vivir su fin de semana de celebración, entre el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, oganizado por la Asociación Veciñal Atochas-Monte-Alto A Torre.
El pregón correrá a cargo de M.Xosé Bravo de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda (20:45), y dará paso a los conciertos de A Banda da Loba (21:00) y Loita Armada (23:00) en la calle de La Torre.
El sábado 20 abrirán la jornada unos pasacalles a cargo del grupo Xebre (12:00) y la actuación en la sesión vermú de la Escuela Municipal de Música (13.30) en la calle de La Torre.
Por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar, en el Campo de Marte, de juegos populares (16:30) y un espectáculo musical infantil de la mano de Pakolas. Además, a las 18:15 horas habrá coros y danzas con Eidos.
El domingo 21 se harán actos en memoria cívica del barrio en el Cementerio de San Amaro, por ello a las 12:00 se llevará a cabo el '2º Roteiro "Xente que aínda segue en nós"'. Posteriormente, tendrá lugar un homenaje a Ramón Masea (13:00) en el Campo de Marte y, por último, una foliada con Son D 'Aquí.