Ribadeo (Lugo) celebra sus fiestas: "Somos el punto de encuentro entre Galicia y Asturias"

Ribadeo celebra desde el pasado viernes 29 de agosto sus fiestas patronales, que llegan este fin de semana a sus días grandes con los fuegos artificiales el domingo y el Día de la Patrona el lunes. "Somos o punto de encontro entre Galicia y Asturias", señala el alcalde del municipio, Dani Veiga, que reivindica que esta celebración tiene actividades para todos los públicos.

Pasacalles, conciertos, atracciones, gastronomía... Las fiestas de Ribadeo son una oportunidad única para disfrutar en compañía de familiares y amigos y todavía queda mucho por celebrar: desde las actividades para los más pequeños de este viernes hasta el espectáculo pirotécnico de la mano de Reiriz o el fin de fiesta el lunes 8 de septiembre, festivo en el municipio.

"Os fogos sobre a ría de Ribadeo fan unha simbiose perfecta", señala el regidor, que destaca que Ribadeo cuenta este 2025 con una gran variedad de grandes orquestas. "As festas son para todos os públicos e para todas as idades: temos o día dos nenos e tamén o día do maior", señala Dani Veiga.

Reibadeo alarga gracias a estos festejos el verano, época en la que recibe muchos visitantes tanto de Galicia como del resto de España, especialmente de Asturias. "Ven xente da contorna, non solo veciños da Mariña. Somos o punto de encontro entre Galicia e Asturias", indica el alcalde.

Dani Veiga invita a vecinos y visitantes a vivir estas fiestas. El alcalde de Ribadeo, además, agradece el trabajo de la comisión, formada por "un grupo de rapaces" que han organizado unas grandes fiestas, de la Xunta, que ha realizado una aportación económica, y las empresas que colaboran cada año.

La programación

Las fiestas de Ribadeo comenzaron el viernes de la semana pasada y continúan este fin de semana con una amplia programación para todos los públicos. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de actividades, música y gastronomía hasta el lunes 8 de septiembre. Esta es la programación completa:

Viernes 5 de septiembre - Día del Niño

16:30 horas → Actividades infantiles con IG10 en el Cantón: hinchables, fiesta de la espuma y más

20:30 horas → Pasarrúas con Los Támega Charanga

23:00 horas → Verbena en el Recinto Ferial con Finisterre 2025 Tropical Tour y Panorama City

Sábado 6 de septiembre

12:00 horas → Pasarrúas con Los Támega Charanga

14:00 horas → Sesión vermú con Dúo La Hora Bruja

23:00 horas → Verbena en el Recinto Ferial con Furia Joven y Tekila20

Domingo 7 de septiembre - Víspera de la Patrona

11:00 horas → Bombas de Palenque

11:30 horas → Salida de Cocos y Cabezudos con Gaitas Illa Pancha

14:00 horas → Sesión vermú con La Bamba

Tarde → Trofeo Festas Patronais de fútbol: Ribadeo FC vs Xove Lago

22:45 horas → Verbena con La Bamba y Orquesta Cinema

23:59 horas → Gran espectáculo de fuegos artificiales en el puerto, a cargo de Pirotecnia Reiriz

Lunes 8 de septiembre - Día de la Patrona