Carballo (A Coruña) se despide del verano con las fiestas del barrio de A Milagrosa

Carballo se prepara para celebrar las fiestas de A Milagrosa 2025 con un programa repleto de actividades que se extenderán hasta el 7 de septiembre. Habrá deporte, cine, gastronomía, tradiciones populares y grandes verbenas.

Cabe recordar que A Milagrosa es probablemente el único barrio con personalidad de toda la zona de Costa da Morte. Carballo es la novena localidad más grande de Galicia y uno de los pocos pueblos que tienen barrios diferenciados. El de A Milagrosa se encuentra al sur del río Anllóns.

Aunque las fiestas en sí se celebran esta semana, el pistoletazo de salida fue el pasado sábado 23 de agosto con el VIII Torneo cuadrangular de fútbol veterano “Festas da Milagrosa” en el campo do Carral, en el que participarán el Bergantiños CF, el Club Deportivo Carballo, la SD Sofán y el Atlético Milagrosa.

Este jueves 4 de septiembre, la programación continuará con cine al aire libre. A las 22.00 horas se proyectará en la pista polideportiva situada detrás de la capilla la película Odio el verano, dirigida por Fernando García Ruíz.

El viernes 5 arrancarán oficialmente las fiestas con el disparo de bombas a mediodía, seguido por el pregón “in memoriam” a Luciano Arán Eirín. Por la noche tendrá lugar la procesión de antorchas y la primera gran verbena con la Orquesta Bomba y la Disco Móbil Impacto con DJ Sonic.

Cartel de las fiestas de A Milagrosa

Alfombras florales el sábado

El sábado 6 será una jornada especialmente intensa: por la mañana habrá pintado de mural con la Asociación Cultural Cascabullo y sesión vermut con la Orquesta Fuego. A las 14.30 horas se celebrará la tradicional sardiñada popular en la plaza de A Milagrosa y, por la tarde, comenzará la elaboración de alfombras florales en varias calles del barrio.

A las 17.00 horas llegará uno de los momentos más esperados, el Campeonato de España de “Baixada de Carros de Bolas”, con salida en la avenida del Cemiterio Vello y llegada a la plaza de A Milagrosa. La jornada concluirá con la verbena a cargo de las orquestas Fuego y América S.L.

El domingo 7, último día de celebraciones, abrirá con la Banda Municipal de Gaitas y un obradoiro de barro a cargo de María Barca. La misa solemne en honor a la Virgen de A Milagrosa será a las 12.30 horas, seguida de procesión. El broche de oro lo pondrán la verbena final con el Grupo Alcázar y la Disco Móbil Impacto, con DJ Bermúdez y DJ Maikel.

De este modo, Carballo vivirá dos fines de semana de fiesta donde no faltarán la música, la gastronomía y la tradición popular en honor a la Virgen de A Milagrosa.