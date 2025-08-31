Cartel de la Romería de Santa Margarita 2025.

La lluvia frustra el concierto de la Banda Municipal y Donaire en la Romería de Santa Margarita en A Coruña

El incremento de la fuerza de las precipitaciones obligó a finalizar de forma anticipada la actuación

La música era protagonista de la jornada final de la Romería de Santa Margarita, aunque no pudo ocupar ese papel por mucho tiempo.

Cartel de la Romería de Santa Margarita 2025.

Junto a la Asociación Cultural Donaire, la Banda Municipal se subió este domingo al escenario para ofrecer un concierto especial, al que la lluvia le puso el punto y final antes de lo previsto.

El público pudo disfrutar de un arranque muy fuerte, que hacía presagiar un magnífico concierto.

Pero el incremento de la fuerza de la lluvia obligó a suspender la actuación, para lástima tanto de los artistas como de las personas que se dieron cita.