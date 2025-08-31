La lluvia frustra el concierto de la Banda Municipal y Donaire en la Romería de Santa Margarita en A Coruña

La música era protagonista de la jornada final de la Romería de Santa Margarita, aunque no pudo ocupar ese papel por mucho tiempo.

Junto a la Asociación Cultural Donaire, la Banda Municipal se subió este domingo al escenario para ofrecer un concierto especial, al que la lluvia le puso el punto y final antes de lo previsto.

El público pudo disfrutar de un arranque muy fuerte, que hacía presagiar un magnífico concierto.

Pero el incremento de la fuerza de la lluvia obligó a suspender la actuación, para lástima tanto de los artistas como de las personas que se dieron cita.